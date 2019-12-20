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Королева Великобритании твердо заявила о выходе Великобритании из ЕС 31 января

, 6:20 Эфирная новость 33

К слову, тронную речь ей пишет глава победившей партии. Сейчас это — лидер консерваторов Борис Джонсон.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / i-Images / Pool, 5-tv.ru

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 92

Великобритания выйдет из Евросоюза 31 января. Так сказала королева.

Елизавета Вторая выступила перед депутатами избранного парламента с тронной речью. По традиции Соединенного Королевства, на открытии новой сессии обеих палат ее величество определяет приоритеты на будущий год. Впрочем, речь ей пишет глава победившей партии, в данном случае — лидер консерваторов Борис Джонсон.

«Приоритеты моего правительства — обеспечить выход Великобритании из состава Евросоюза 31 января. Мои министры представят законодательство, которое гарантирует, что страна выйдет из ЕС в этот день. Затем мои министры будут пытаться установить отношения с ЕС, основанные на соглашении о свободной торговле, которое будет выгодно для всей Великобритании», — заявила королева.

Речь монарха явно пришлась по душе консервативному большинству. Ведь именно под такими лозунгами шли на выборы, за такой сценарий Brexit боролись. И теперь документ, который позволит Великобритании покинуть ЕС, будет рассмотрен парламентом в первую очередь. А произойдет уже сегодня, перед началом рождественских каникул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к каким уже проблемам привел Brexit в Великобритании.

Тема:
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