Фото: Певица Дуа Липа пришла на телешоу в платье, не скрывающем нижнее белье

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа удивила публику появлением на телешоу в Нью-Йорке в сверкающем обтягивающем мини-платье, совершенно не скрывающем нижнее белье.

Глубокое декольте полностью отрывало абрикосового цвета — под цвет платья — бюстгальтер с цветочным принтом. Длинные ноги, которые обладательница музыкальной премии «Грэмми» демонстрировала перед телекамерой, были украшены открытыми босоножками на небольшой платформе и высочайших бронзовых шпильках.

Instagram @dualipa

Позже 24-летняя звезда похвасталась нарядом на своей странице в Instagram.

«Вот это да! Это платье!»

«Слишком много огня!»

«Я умер и попал на небеса!»

«Одолжите это платье», — комментируют снимки поклонники артистки.

Демонстрировать нижнее белье, похоже, становится модным. На днях 5-tv.ru рассказывал, что российская модель Ирина Шейк пришла на день рождения своего друга и агента в длинном платье-фраке, которое не скрывало грудь звезды в черном бюстгальтере.