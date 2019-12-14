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  4. Ирина Шейк посверкала грудью рядом с красавцем на вечеринке — фото

Ирина Шейк посверкала грудью рядом с красавцем на вечеринке — фото

, 18:58 | Светлана Александрова Фото 11

Модель поздравила своего друга и агента с днем рождения, опубликовав фото, на котором предстала в провокационном наряде.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Ирина Шейк заинтриговала публику провокационным фото, на котором ее обнимает за талию красивый мужчина. Модель одета в платье-фрак до пола, не скрывающее грудь в черном бюстгальтере, и с дерзким разрезом, демонстрирующим длинные ноги. Так супермодель поздравила с днем рождения своего друга и агента Али Кавусси.

«Есть друзья, есть семья, а есть друзья, которые становятся семьей. Али, я люблю тебя и очень счастлива, что ты есть в моей жизни», — подписала снимок Шейк.

Instagram @irinashayk

«Люблю тебя, сестренка», — ответил на трогательные слова именинник.

Как отмечает интернет-портал «Дни.ру», Ирине Шейк и Али Кавусе неоднократно приписывали роман, однако отношения между моделью и агентом никогда не выходили за границы дружеских.

Сейчас, как ранее сообщал 5-tv.ru, 33-летняя модель, пережившая полгода назад разрыв с отцом своей двухлетней дочери Брэдли Купером, встречается с британским фэшн-фотографом Рованом Папье.

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