Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» бросил дочь из-за измен жены

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Валерий Новиков встретился с дочерью Александрой на шоу Дмитрия Шепелева. Артист 13 лет отказывался признавать наследницу, узнав об изменах жены.

Александра появилась на свет в браке артиста с его женой Ольгой. Однако в 2006 году пара рассталась из-за того, что возлюбленная, как оказалось, изменяла актеру. Валерий Новиков решил, что их общая с предательницей дочь может быть ребенком от другого мужчины. Знаменитость перестал общаться с девочкой и только спустя 13 лет встретился с ней на ток-шоу.

«Я всегда считал, что ты моя дочь, но после развода у меня появились сомнения в этом», — сказал наследнице телезвезда.

25-летняя Александра рассказала, что всегда нуждалась в папе и не понимает, как можно бросить собственного ребенка.

Во время съемок телепередачи выяснилось, что у 61-летнего Валерия Новикова есть еще одна десятилетняя дочка от других отношений. В воспитании малышки актер также не принимал участия.

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