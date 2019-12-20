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Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» бросил дочь из-за измен жены

, 11:05 | Ниса Мурзанаева Видео 63

Актер Валерий Новиков 13 лет отказывался признавать наследницу.

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Фото, видео: Kino-teatr.ru

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Валерий Новиков встретился с дочерью Александрой на шоу Дмитрия Шепелева. Артист 13 лет отказывался признавать наследницу, узнав об изменах жены.

Александра появилась на свет в браке артиста с его женой Ольгой. Однако в 2006 году пара рассталась из-за того, что возлюбленная, как оказалось, изменяла актеру. Валерий Новиков решил, что их общая с предательницей дочь может быть ребенком от другого мужчины. Знаменитость перестал общаться с девочкой и только спустя 13 лет встретился с ней на ток-шоу.

«Я всегда считал, что ты моя дочь, но после развода у меня появились сомнения в этом», — сказал наследнице телезвезда.

25-летняя Александра рассказала, что всегда нуждалась в папе и не понимает, как можно бросить собственного ребенка.

Во время съемок телепередачи выяснилось, что у 61-летнего Валерия Новикова есть еще одна десятилетняя дочка от других отношений. В воспитании малышки актер также не принимал участия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев стал дедушкой.

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