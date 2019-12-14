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Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев стал дедушкой

, 12:20 | Светлана Александрова 703

У старшего сына исполнителя роли майора Соловца недавно родился первенец.

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Фото, видео: ТАСС / Акимов Игорь, Саверкин Александр, Белинский Юрий; РИА Новости / Галина Кмит, Игорь Руссак

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Половцев стал дедушкой. Как пишет StarHit, у старшего сына актера Степана несколько недель назад родился мальчик. Малыша назвали Эриком, говорят молодой отец в восторге, не отходит от младенца.

По информации издания, Степан Половцев женился в 2017 году на девушке по имени Дарья. Экстравагантные снимки со свадьбы тогда взорвали интернет — молодые были в кожаных косухах, а невеста с голубыми волосами.

К слову, и сам исполнитель роли майора (а затем подполковника и полковника) Соловца еще совсем молодой отец. Сыну 61-летнего Половцева от третьего брака Андрею в следующем месяце исполнится четыре года, а дочери Яне сейчас всего два с половиной.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что актер Михаил Ефремов стал дедушкой в 56 лет. У сына актера от второго брака Николая родилась дочь, которую назвали в честь знаменитой прабабушки Аллы Покровской.

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