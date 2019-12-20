У волейболиста «Зенита» и сборной России угнали Cadillac за 3,5 миллиона рублей

В полицию с заявлением об угоне автомобиля марки Cadillac Escalade обратился волейболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Ковалев. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Черную иномарку 2016 года выпуска, которую спортсмен приобрел за 3,5 миллиона рублей, неизвестные похитили на улице Маршала Захарова в Петроградском районе. Сотрудниками правоохранительных органов просмотрены и изъяты записи с камер видеонаблюдения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Дмитрий Ковалев стал выступать за петербургский «Зенит» в 2019 году, перейдя из «Урала». В составе сборной России спортсмен стал обладателем золота Лиги наций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из угнанной иномарки похитили 3,8 миллиона рублей наличных в Санкт-Петербурге.