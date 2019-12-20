В ДТП разбился глава Федерации футбола Мордовии

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП. О смерти Александра Яшкова стало известно 20 декабря.

По данным местной прессы, авария произошла 19 декабря около 19 часов 50 минут по местному времени. Мужчина ехал по междугородней трассе «Подъезд к Саранску от М5 „Урал“» на KIA Stinger.

По информации ТАСС, иномарка столкнулась с фурой — 57-летний Яшков погиб на месте. Прощание с ним состоится в субботу в 11:00 в Никольской церкви Саранска. Свои соболезнования принесли представители Министерства спорта республики.

«Нет слов, чтобы описать всю горечь утраты. Светлая память замечательному человеку, посвятившему свою жизнь футболу и его развитию в родной республике», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался Олимпийский чемпион 1956 года футболист Юрий Беляев.