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Эшли Грэм раскрыла пол будущего ребенка

, 18:00 | Валентин Черников 221

Из-за огромного живота модели фанаты решили, что их любимица родит на днях.

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Фото, видео: Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм впервые озвучила пол будущего ребенка на телешоу Эллен Дедженерис, передает 7дней.ru. В интервью американская plus-size модель объявила, что готовится стать мамой мальчика. При этом гостья уточнила: ей осталось донашивать плод больше двух месяцев. Роды должны состояться в январе.

Слова модели удивили ее поклонников. Перед объективами камер Эшли появилась с огромным животом. Увидевшие ее решили, что она родит в ближайшие дни.

О ребенке Грэм заговорили с августа. Модель сама продемонстрировала фанатам округлившийся живот и снимок УЗИ. Порадовать фолловеров она решила в годовщину совместной жизни с отцом малыша, супругом Джастином Эрвином.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности.

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