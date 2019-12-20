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Поклонников Александра Овечкина умилила его игра с годовалым сыном

, 13:31 | Валентин Черников Видео 33

Жена прославленного хоккеиста выложила семейное видео.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Twitter @NHL

Трогательное видео игры Александра Овечкина с годовалым сыном появилось в социальных сетях. Семейный ролик выложила в Twitter супруга нападающего Washington Capitals Анастасия Шубская.

В кадре прославленный хоккеист дает годовалому Сереже ползать по себе. Мальчик улыбается и с интересом исследует реакцию папы. После этого отец хватает его и со словами «Ты, маленький гном!» щекочет и прикусывает живот. Малыш заливается смехом под комментарии снимающей на камеру мамы. В довершении Овечкин катает мальчика на спине по комнате.

Ролик пришелся по душе поклонникам трехкратного чемпиона мира. В нем спортсмена увидели с другой стороны. Здесь Овечкин предстал не жестким нападающим, а любящим и нежным родителем.

Наследник игрока НХЛ родился в августе прошлого года во Флориде. Мальчика нарекли в честь старшего брата хоккеиста, который погиб больше десяти лет назад в автокатастрофе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Овечкин жестко атаковал судью в спину во время матча НХЛ.

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