Вера Брежнева заинтриговала фанатов фото с дочерью и мужской рукой на своем плече

Певица Вера Брежнева поделилась редким семейным фото с дочерью и мужем. Кадр звезда разместила в сторис в своем Instagram-аккаунте.

На снимке запечатлена десятилетняя дочь Веры Брежневой Сара, которая прижалась к плечу мамы. Также в кадр попала мужская рука, которая расположилась на груди исполнительницы. Судя по всему, она принадлежит Константину Меладзе.

«Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается такое время с семьей… Бесценно», — призналась артистка.

Instagram @ververa

Также в сторис знаменитость опубликовала видео, на котором показала украшенную к Новому году квартиру. В ролике она продемонстрировала новогоднюю ель, которая установлена в гостиной. На высоком дереве висят серебристые шарики, шишки и светящаяся гирлянда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева перевоплотилась в сексуальную лаборантку.