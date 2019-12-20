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«Заполучила опасного врага»: В деле об убийстве Исаенковой возник новый свидетель

, 18:45 | Сергей Зеленский 27

Пока главным подозреваемым остается бывший глава Раменского района Подмосковья и любовник общественницы Андрей Кулаков.

Фото: Instagram @butowopark1

В деле об убийстве заместителя председателя отделения Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой появился новый свидетель, показания которого могут кардинально изменить ход расследования, пишет Росбалт.

До сих пор обвиняемым по делу являлся экс-глава района Андрей Кулаков, который был арестован вскоре после обнаружения тела Исаенковой. Известно, что они были любовниками.

Однако новый свидетель — жительница Подмосковья — утверждает, что видела общественницу 1 мая буквально за несколько часов до гибели.

По словам женщины, Исаенкова выступила посредником в крупной сделке с недвижимостью, а именно купле-продаже трехэтажного коттеджа, однако в процессе согласования возникли проблемы. Как рассказала своей знакомой зампред региональной Общественной палаты, сделке мешали «влиятельные и опасные люди», но затем ей все же удалось уладить все вопросы и можно было подписывать итоговый договор. Исаенкова только оговорилась, что теперь «нажила серьезного врага и боится его».

Несмотря на праздничный день, вечером 1 мая общественница поехала на некую встречу, вероятно, по поводу коттеджа, что и сыграло роковую роль, уверена свидетель.

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1-го на 2 мая 2019 года. 4 мая тело женщины обнаружили в ее автомобиле Mercedes в лесополосе. По некоторым данным, в машине найдены ДНК-следы Кулакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал жуткие подробности в деле об убийстве 39-летней общественницы Евгении Исаенковой в Подмосковье.

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