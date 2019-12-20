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Сын Дмитрия Нагиева назвал причину своей депрессии

, 17:59 | Мия Субботина 173

По словам Кирилла, его вгоняет в тоску нынешняя погода в столице.

Фото: Instagram @kirill_nagiev

Сын актера Дмитрия Нагиева Кирилл признался, что он устал от отсутствия снега в столице и это очень влияет на его настроение. Артист заявил об этом во время премьеры фильма, где он сыграл одну из главных ролей, сообщает «7Дней.ру».

Сейчас на улицах Москвы нет снега, дуют сильные ветры и погода больше похожа на промозглый и пасмурный ноябрь. Кирилл Нагиев рассказал, что такое состояние никак не улучшает его настроение, наоборот, вгоняет в настоящую депрессию.

«Какое новогоднее настроение может быть при такой погоде? У меня уже настоящая депрессия началась! Я — очень метеозависимый. Погода в столице сейчас просто удручает!» — посетовал артист.

Кирилл Нагиев родился в 1989 году в Санкт-Петербурге в браке Дмитрия Нагиева и ведущей радиостанции «Европа плюс» Алисой Шер. Когда юноше исполнилось 18 лет, супруги развелись. Однако Кириллу удалось сохранить близкие отношения с известным отцом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Горбань заинтриговала фанатов фото с Дмитрием Нагиевым.

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