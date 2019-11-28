Мария Горбань заинтриговала фанатов фото с Дмитрием Нагиевым

После сериала «Кухня», где Мария Горбань и Дмитрий Нагиев сыграли влюбленную пару, фанаты часто задают актерам неловкие вопросы. А вот звезды на тему возможных романтических отношений лишь шутят между собой.
Дуэт вышел настолько ярким, что зрители действительно поверили в их любовь и чувства. При этом Мария уже три года замужем за Кириллом Зоткиным. Вместе они воспитывают пятилетнюю дочь.
Недавно Мария опубликовала совместное фото с Нагиевым. Фолловеры решили, что актриса признается в любви своему партнеру по съемочной площадке, так как под постом она поставила сердечко.
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев.
«Красиво смотритесь!»
«Оба красивые и великолепные!»
«Теперь поженитесь?» — пишут подписчики под постом в Instagram.
Дмитрия и Марию до сих пор приглашают разные компании для съемок в рекламе, где они традиционно играют мужа и жену.
Ранее Дмитрий Нагиев пожалел, что не показал себя в сети обнаженным.