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Мария Горбань заинтриговала фанатов фото с Дмитрием Нагиевым

, 17:00 | Алиса Старжевская Фото 1 650

Влюбленную пару из сериала «Кухня» часто представляют вместе, однако такие отношения в актерском дуэте — только в пределах съемочной площадки.

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Фото, видео: Instagram @gorban_masha

После сериала «Кухня», где Мария Горбань и Дмитрий Нагиев сыграли влюбленную пару, фанаты часто задают актерам неловкие вопросы. А вот звезды на тему возможных романтических отношений лишь шутят между собой.

Дуэт вышел настолько ярким, что зрители действительно поверили в их любовь и чувства. При этом Мария уже три года замужем за Кириллом Зоткиным. Вместе они воспитывают пятилетнюю дочь.

Недавно Мария опубликовала совместное фото с Нагиевым. Фолловеры решили, что актриса признается в любви своему партнеру по съемочной площадке, так как под постом она поставила сердечко.

Мария Горбань и Дмитрий НагиевМария Горбань и Дмитрий Нагиев. Instagram @gorban_masha

«Красиво смотритесь!»

«Оба красивые и великолепные!»

«Теперь поженитесь?» — пишут подписчики под постом в Instagram.

Дмитрия и Марию до сих пор приглашают разные компании для съемок в рекламе, где они традиционно играют мужа и жену.

Ранее Дмитрий Нагиев пожалел, что не показал себя в сети обнаженным.

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