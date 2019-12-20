«Это нечастая ситуация»: продюсер Матвиенко оценил рассказ Нюши о домогательстве

Рассказ певицы Нюши о домогательстве в детстве оценил продюсер, бывший возлюбленный Елены Ваенги Иван Матвиенко.

Как сообщал 5-tv.ru, артистка призналась, что в 12-летнем возрасте во время кастинга получила неприятный опыт общения с продюсером-педофилом. Пришедшего с ней отца Владимира Шурочкина хозяин офиса попросил подождать за дверью. После этого он уговорил девочку снять с себя одежду, включая нижнее белье. Извращенец не притронулся к Нюше, но спровоцировал у девочки психологические расстройства.

По словам Ивана Матвиенко, описанный случай — редкость в среде шоу-бизнеса. Все знакомые ему продюсеры подобного себе не позволяли.

«Это нечастая ситуация. Даже, наверное, редкая. Я удивлен, что такое у нее (Нюши — Прим.ред.) было. Я пониманию, что такое может быть. Но мне не встречалось», — заверил Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Нюша ответила на вопрос о беременности.