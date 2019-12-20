«Летать в экономе не зазорно»: Виктория Боня оправдалась перед поклонниками

Телеведущая Виктория Боня стала героиней очередного скандала. На этот раз бывшую участницу «Дома-2» высмеяли в сети за перелет до Лондона в эконом-классе.

На днях знаменитость прилетела в Москву, где она посетила рождественский ужин и пообщалась с немецким модельером Филиппом Плейном и его друзьями. Однако уже на следующий день она собралась в обратный путь — домой в Лондон.

По ее словам, у нее был билет в бизнес-класс, но она решила переместиться в эконом, чтобы хорошо отдохнуть на свободных тройных сидениях. Однако поклонники звезды не поверили Боне и начали ее высмеивать в сети. Они посчитали, что у Виктории и вовсе не было билета в бизнес-класс, поскольку звезда сейчас экономит.

Боне пришлось записать видео сторис в своем Instagram-аккаунте и объяснить ситуацию. Она продемонстрировала хейтерам свой билет в бизнес-класс и поинтересовалась, неужели полет в экономе теперь считается чем-то позорным?

«В том, чтобы летать в экономе, нет ничего зазорного. Это позорно только тем, кто не умеет считать свои деньги. Я умею», — заявила Виктория.

Instagram @victoriabonya

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня восхитила фанатов снимком в красном платье.