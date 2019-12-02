«Не женщина, а мечта»: Виктория Боня восхитила фанатов снимком в красном платье

Виктория Боня опубликовала фото в длинном красном платье, с развевающимся шлейфом. Модель позирует в роскошном наряде с открытой спиной на берегу моря. Сопроводить такую эффектную фотографию она решила размышлениями об уверенности человека в себе. Пост экс-участница «Дома-2» опубликовала на своей странице в Instagram.

«Женщина, как цветок — она также реагирует на внешний мир. Если ее поливают, то есть говорят комплименты — она цветет. Если ей дают солнечный свет, это как любовь — она пахнет. И ты должна помнить, что ты уникальна, ты особенна», — подчеркнула знаменитость.

Instagram @victoriabonya

Подписчики выразили в комментариях благодарность Виктории за правильные слова, а также засыпали своего мотиватора восхищенными комплиментами.

«Виктория, Вы прелесть»;

«Какая шикарная»;

«Не женщина, а мечта»;

«Шикарна просто. Даже слова растерял все, полный восторг!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня с клубничкой в руках сразила юзеров.