Три человека погибли в Тулуне в результате обвала траншеи

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате обвала траншеи в городе Тулуне Иркутской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время ремонтных работ в дворе дома на улице Песочная.

Получившие травмы на данный момент госпитализированы. По предварительным данным, их доставили в Тулунскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Более подробная информация о происшествии устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое рабочих погибли в результате обвала грунта траншеи в Ижевске. Трагический инцидент произошел во время проведения земляных работ по прокладке коммуникаций к новостройке на улице Фруктовая.