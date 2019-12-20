  1. Пятый канал
  4. Три человека погибли в Тулуне в результате обвала траншеи

Три человека погибли в Тулуне в результате обвала траншеи

, 18:19 | Карина Бернтгольц 34

Инцидент произошел в Иркутской области во время ремонтных работ.

Фото: www.globallookpress.com © Lilly

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате обвала траншеи в городе Тулуне Иркутской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время ремонтных работ в дворе дома на улице Песочная.

Получившие травмы на данный момент госпитализированы. По предварительным данным, их доставили в Тулунскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Более подробная информация о происшествии устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое рабочих погибли в результате обвала грунта траншеи в Ижевске. Трагический инцидент произошел во время проведения земляных работ по прокладке коммуникаций к новостройке на улице Фруктовая.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

18:53
Сын Евгения Плющенко выглядит чемпионом даже на тренировке
18:45
«Заполучила опасного врага»: В деле об убийстве Исаенковой возник новый свидетель
18:39
Японские болельщики Загитовой обвинили телеканал NHK в непрофессионализме
18:35
СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке в Москве
18:27
СК: Скончался второй сотрудник ФСБ, раненый во время стрельбы на Лубянке
18:24
«Рано или поздно придется отвечать»: Траньков осудил Ягудина

Сейчас читают

Видео: Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]