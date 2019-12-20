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«Покажите человека»: Лукашенко потерял члена своей делегации на встрече с Путиным

, 17:57 | Сергей Зеленский Видео 2 053

В Петербурге прошел саммит высшего Евразийского экономического совета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © President of Russia, 5-tv.ru

Курьезный случай произошел в ходе саммита высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Петербурге, в котором, в том числе принимали участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В уходящем году в этом объединении завершается председательство Еревана, и с 1 января 2020 года оно переходит Минску.

Лукашенко решил представить присутствующим представителя Белоруссии в ЕАЭС — Михаила Мясниковича, однако не увидел его в зале переговоров.

«Ну так вы покажите человека, живого, а то скажете потом, что кота в мешке… Все его знают», — сказал глава республики.

69-летний Михаил Мясникович в разные годы руководил Администрацией президента Белоруссии, Национальной академией наук, был премьер-министром.

Ранее 5-tv.ru публиковал результаты опроса об отношении белорусов к России.

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