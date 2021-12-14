Многим знакомо состояние, когда долго не можешь уснуть, а утро не оставляет выбора — приходится рано вставать и начинать свой день в разбитом состоянии. 5-tv.ru делится пятью лайфхаками, с помощью которых вы сможете быстро заснуть.

Запишите на бумагу мысли, которые вас особенно волнуют и разгрузите ум

Обычно людям трудно заснуть из-за хронического нервного напряжения, которое передается на тело, заставляя его быть напряженным и скованным. Чтобы избавиться от этого состояния, психологи советуют записать на бумагу мысли, которые вас особенно волнуют в данный момент. Это поможет разгрузить голову и освободить организм от напряжения.

Практика мышечной релаксации

Упражнения лучше выполнять уже в кровати непосредственно перед сном. Расположитесь удобно на спине, руки и ноги должны быть в свободном положении. Сначала напрягите мышцы стоп и задержитесь в таком состоянии максимум на пять секунд, затем резко расслабьте мышцы. Повторите то же самое с каждой группой мышц, продвигаясь от ног к голове. Такая практика снимает мышечные зажимы и напряжение тела. После такого расслабления сон наступит гораздо быстрее.

Накопите естественную усталость за день

Чтобы быстрее заснуть необходимо потратить энергию за день. Здесь подойдут прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, уборка в доме и другое. Физическая активность вызывает усталость, из-за которой вы уснете быстрее, а также увеличивает выработку гормонов, улучшающих сон, и способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса.

Перед сном примите травы, которые действуют максимально быстро

В аптеках сейчас продаются множество препаратов на основе натуральных трав, усиленных глицином. Они воздействуют на организм естественно и гармонично. Эффективный способ, чтобы быстро провалиться в сон, а утром проснуться с легкой головой.

Не волноваться о том, что вы не выспитесь

Тревожность может негативно сказаться на вашем отдыхе и только усугубить ситуацию, которая отдалит наступление сна. Необходимо расслабиться и успокоиться. Человеку вполне достаточно будет поспать меньше положенных восьми часов, и при этом на следующий день оставаться бодрым.

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