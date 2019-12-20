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  4. «Дом Дракулы»: во Львове в пустующей хате решили перезимовать тысячи летучих мышей

«Дом Дракулы»: во Львове в пустующей хате решили перезимовать тысячи летучих мышей

, 21:27 | Сергей Зеленский Фото 28

Зоологи уже вывезли этих «вечных спутников» кровожадного графа.

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Фото, видео: Facebook / atbashta

В одной из пустующих хат во Львове обнаружены 1 700 особей летучих мышей, которые, вероятно, решили там пережить зиму. Зоологи уже вывезли этих «вечных спутников» кровожадного графа Дракулы в безопасное место.

Примечательно, что столица Западной Украины примыкает к Карпатским горам, где, по легенде, в своем замке и обитал Дракула.

«Дом Дракулы»: во Львове в пустующей хате решили перезимовать тысячи летучих мышей

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Facebook / atbashta

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Facebook / atbashta

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Facebook / atbashta

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Facebook / atbashta

Как прокомментировал в Facebook сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Андрей-Тарас Башта, такое количество летучих мышей в одном месте — «несомненный рекорд как минимум для Украины».

Что будет с лишившимися крова на зиму представителями отряда рукокрылых, пока не сообщается. Зимой в этом регионе температура опускается до минус четырех градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как любитель катания на коньках в Канаде случайно спас семью оленей.

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