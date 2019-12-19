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Любитель катания на коньках случайно спас семью оленей

, 8:31 Эфирная новость 44

Житель Канады увидел животных, которые застряли во льду, аж, на середине озера.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Wackerhagen, 5-tv.ru

Тренировка жителя Канады закончилась настоящей спасательной операцией. Во время катания на коньках он увидел семью оленей.

Животные не могли выбраться с замерзшего озера. Лед был слишком тонким, чтобы использовать транспорт, поэтому мужчина вернулся с веревкой, привязал каждого оленя и оттащил их на берег, где животные могли самостоятельно стоять, не поскальзываясь.

Животные отреагировали на помощь человека на удивление спокойно. Мужчине даже пришлось подтолкнуть животных, чтобы перебрались на берег. Как они оказались, аж, на середине озера так и осталось загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неравнодушный житель Петербурга спас кота, упавшего в канал Грибоедова.

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