Чем запомнился 2019: юбилейные «Алые паруса», многочисленные победы и успешные премьеры сериалов Пятого канала

Этот год стал знаменательным для легендарного праздника «Алые паруса». Ровно 15 лет назад, после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Самым значимым событием «Алых парусов-2019» стало появление корабля c символичным названием «Россия». Двухмачтовый бриг привели в соответствие с галиотом из повести Александра Грина. Проход корабля по акватории Невы сопровождала завораживающая красотой и масштабностью пиротехническая программа. Фейерверк длился 21 минуту и 42 секунды.

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Зрительская аудитория на Дворцовой площади и на набережных Невы составила почти полтора миллиона человек. Более 10 миллионов любовались красотой белоснежного брига и его алых парусов в режиме онлайн: в прямом эфире Пятого, на официальном сайте канала и в социальных сетях. Трансляция водно-пиротехнического шоу обеспечила каналу первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов и долю в 11,9% в аудитории «Все 25-59» по стране. В Санкт-Петербурге больше половины жителей города — 52% — наблюдали в эфире за волшебством «Алых парусов».

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«Алые паруса» признаны лучшим городским праздником Европы в 2016 году, а ранее — внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 европейских странах. Еще одна награда, бронзовая, завоевана «Алыми парусами» на международном конкурсе EVENTIADA IPRA GWA. Это крупнейшая премия в Восточной Европе и Средней Азии в сфере коммуникаций.

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Грандиозный праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем нового проекта под названием «Рейтинг брендов Санкт-Петербурга» в категории «Событие».

Еще одним достижением «Алых парусов-2019» стали три награды одного из самых авторитетных международных конкурсов событийной индустрии Best Event Awards World! Два почетных «серебра» в номинациях «BEST MUSICAL EVENT 2019» и «BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019» и золотая статуэтка — «ICONIC EVENT AWARD 2019»! Этот приз вручается за самые знаковые, масштабные и эффектные мероприятия.

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Канал стал обладателем трех наград Премии «Best Experience Marketing Awards». Это ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Шоу «Алые паруса 2018» и «Марафон добра» получили первое место, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» — почетное третье место.

На VII ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» диплом победителя получил проект «Юбилей Пятого канала. 80 лет Легендарного телевидения». Праздник «Алые паруса 2018» завоевал золото в двух номинациях: «Лучшая PR-кампания события», «Лучшая режиссура и постановка мероприятия».

Конкурс «Медиабренд» принес Пятому каналу рекордное количество наград — сразу 16! Первые места получили: сериал «Барс» — в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший проморолик российского фильма или сериала», а также боевик «Стражи Отчизны» в номинации «Лучший проект с использованием технологий VR/AR». Серебро завоевали четыре работы канала, а бронзу — девять.

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

В «Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2018» сериал «Свои» победил в номинации «Лучшая маркетинговая кампания». А в номинации «Лучший директор по маркетингу» заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова завоевала «серебро». Так же она стала обладателем серебра «Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2019» в номинации «Лучший маркетолог» и получила премию Петербурга «Форма добра» как идейный вдохновитель проектов «День ангела», «День добрых дел» и акции «Марафон добра».

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Набираем высоту

Третий год подряд Пятый сохранят лидерство по среднесуточной длительности просмотра среди всех федеральных каналов в аудитории «Все 25-59». По данным Mediascope на конец 2019 года жители России стали смотреть Пятый канал еще дольше, чем раньше. Теперь этот показатель составляет 91 минуту в день!

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Знаковым для Пятого канала стало начало нового телевизионного сезона 2019-2020. На старт Пятый вышел в тройке лидеров национального вещания и не только сохранил, но и улучшил свои целевые показатели сразу в нескольких аудиториях. В целевой аудитории канала «Все 25-59» доля в сентябре достигла 6,9%, что обеспечило Пятому третье место. Это лучшее начало сезона за всю историю. Среднесуточный показатель в аудитории «Все 25-59» по итогам года составил 6,4%. За последние несколько лет, начиная с 2011 года, он увеличился почти в 2 раза.

По предварительным результатам 2019 доля аудитории «Все 4+» достигла 6,7%, что на 0,4 пункта выше данных прошлого года. Доля в аудитории «Все 18+» по сравнению с 2018 продемонстрировала рост на 5% и составила 6,9%.

5-tv.ru

5-tv.ru

Значительный рост этой осенью продемонстрировали информационные выпуски ежедневных новостей. Доля телезрителей итогового выпуска программы «Известия» в ключевой аудитории «Все 25-59» в рабочие дни 2019 года составила 8,6%, что позволило Пятому занять второе место. Подводить итоги недели с программой «Известия. Главное» в текущем телесезоне предпочитает 8,1% жителей России в возрасте от 18 лет.

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5-tv.ru

Собственные проекты канала «Светская хроника» и «Моя правда» уверенно вошли в новый телесезон на лидирующих позициях пятничного прайма и воскресного утра. Узнавать новости из жизни звезд первыми в пятницу вечером предпочитают 8,1% россиянок в возрасте старше 18 лет. Средняя доля обеих программ в воскресном утреннем эфире, начиная с сентября, в аудитории «Все 25-59» составила 6,9% и обеспечила Пятому первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов.

5-tv.ru

5-tv.ru

Сериалы на Пятом канале

Особое внимание Пятый уделяет созданию эксклюзивной детективной линейке. В 2019 году в эфир канала вышли сразу пять премьерных сериалов собственного производства и новый сезон сериала «Свои». «Стражи Отчизны» (16+), «Великолепная Пятерка» (16+), «Есть нюансы» (16+), «Условный мент» (16+), а также «Барс» (16+) — адаптация популярного зарубежного сериала «Касл» (16+).

Интересные сюжеты, запутанные расследования, неожиданные повороты, искрометный юмор, современные съемки и спецэффекты нашли своих поклонников в самых разных аудиториях. Все новинки Пятого показали в эфире великолепные результаты. Показатели в целевой аудитории «Все 25-59» и в аудитории «Все 18+» были выше средней доли канала! Особой популярностью у зрителей пользовался сериал «Условный мент». Проект два месяца оставался безусловным фаворитом эфира и демонстрировал высокие показатели в вечернем тайм-слоте. Доля по России в аудитории «Все 25-59» в ноябре составила 9,0%. Это третье место среди всех федеральных каналов. В аудитории «Женщины 25-59» герой Дениса Рожкова покорил сердца 11,1%!

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

Не меньший интерес проявили жители России и к долгожданной премьере шикарного детектива «Барс» — русской адаптации популярного зарубежного сериала «Касл». Герои Алексея Чумакова и Анны Снаткиной очаровали 7,8% аудитории «Все 25-59». В женской аудитории этого же сегмента доля телесмотрения составляет 10,5%. Это серебро вечернего прайма.

5-tv.ru

В 2020 году любимых зрителей Пятого канала ждут интересные сериальные новинки: премьерные серии легендарного сериала «След», новые сезоны уже полюбившихся детективов «Свои» и «Великолепная Пятерка», а также премьеры сериалов «Крепкие орешки» и «Мушкетеры».

Формула добра Пятого канала

Социальная ответственность для Пятого канала не просто слова, а сотни реальных добрых дел и поступков. Этой особенной и важной миссии уделяется огромное внимание. Каждый четверг в эфир выходит программа «День ангела». Ее герои мечтают обрести настоящую семью и любящих родителей. Осуществить заветное желание помогает команда телеканала. За время существования проекта 259 детей обрели новый дом, любящих маму и папу и поверили в то, что чудеса непременно случаются. Программа вошла в каталог «Лучшие социальные проекты России» и была удостоена награды конкурса «Герои пера».

5-tv.ru

5-tv.ru

5-tv.ru

Уникальная акция «Марафон добра», которую в своем эфире провел Пятый канал, победила на Международном фестивале событийного маркетинга (BEMA) в номинации «Лучшее социальное событие». Так же проект получил высокую награду конкурса «МедиаБренд».

5-tv.ru

«День добрых дел» — еще одна социальная программа Пятого канала. «Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» — с этими словами каждый четверг с экрана к зрителям обращаются известные спортсмены и деятели культуры, знаменитые артисты театра и кино, популярные звезды шоу-бизнеса и все те, чье сердце не может оставаться равнодушным к беде другого человека. Поклонники Пятого канала и неравнодушные люди перечисляют в благотворительные фонды средства, которые идут на спасение детских жизней, закупку дорогостоящего оборудования и необходимых медикаментов.

Каждый ребенок, который, благодаря проектам Пятого канала нашел семью или получил шанс на спасение жизни, — это самая большая победа для каждого из нас.

Пятый в сети

Количество уникальных посетителей сайта Пятого канала (www.5-tv.ru), по данным «Яндекс. Метрики», в 2019 году увеличилось на 31% и составило 72,9 млн. «уников», при 366 миллионах просмотров. На 30% (до 28,5 млн.) вырос трафик из поисковых систем, на 77% к уровню прошлого года увеличилось количество переходов на портал с внешних источников. По версии «Яндекс. Вебмастера» Индекс качества сайта (ИКС) Пятого канала вырос на 85% по сравнению с 2018 годом — с 8100 до 15000.

5-tv.ru

Число подписчиков групп «Пятый канал — Новости» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok выросло до 504 тысяч человек с охватом публикациями в 269,5 млн.

В пабликах «Пятый канал — Телеканал» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook численность на конец 2019 года составила 90 тысяч человек. Годовой охват публикациями достиг 11,3 млн. человек. В 4 раза увеличилось количество подписчиков специального проекта «Светская хроника». За год на новости о жизни звезд шоу-бизнеса подписалось почти 50 тысяч человек.

5-tv.ru

Лучшие новогодние каникулы в компании Пятого канала!

Новогодние праздники — это прекрасная возможность провести время с семьей и друзьями за просмотром любимых программ и фильмов. Пятый подготовил «новогоднее меню» на любой вкус: комедии, детективные сериалы, марафоны документальных программ.

5-tv.ru

Утренний эфир 31 декабря откроет серия передач из цикла «Мое родное». Уникальные истории об эпохе СССР от великолепного ведущего Михаила Боярского. Вместе с ним и его звездными друзьями зрители отметят Новый год «как раньше»!

Сразу после боя курантов начнется «Новогодняя дискотека — 2020». Два потрясающих музыкальных концерта в режиме нон-стоп до самого утра! Праздничную ночь зрители встретят с популярными российскими и зарубежными звездами!

5-tv.ru

Новогодние каникулы на Пятом зрители проведут в компании любимых героев! Для поклонников детектива «След» на 1, 4 и 8 января запланирован марафон из самых захватывающих серий. 2 и 3 января под хиты группы «Чайф» свою вахту несет «Последний мент» Леха Дивов. 5 января его сменит на посту Андрей Фролов в «Чужом районе».

Особое праздничное настроение создадут итальянские и французские комедии с Челентано и Депардье и российская мелодрама с Викторией Толстогановой и Александром Балуевым «Снежный ангел».

5-tv.ru

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала