Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся отметить Новый год на горнолыжном склоне

Кейт Миддтон и принц Уильям готовятся провести зимние каникулы вместе с детьми на горнолыжном курорте. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации газеты, герцогиня уже активно занимается поиском снаряжения и костюмов для своих детей. Известно, что Кейт и Уильям очень любят катание на лыжах. Пара регулярно проводит отпуск на различных склонах.

Старшие дети герцога и герцогини Кембриджских — Джордж и Шарлотта — уже бывали с родителями на горнолыжном курорте. В 2016 году они отдыхали во французском Куршевеле, сообщает Teleprogramma.pro.

Предстоящая поездка станет первым визитом на склон третьего наследника пары — годовалого Луи. Также компанию чете составят родители Кейт Миддлтон, которые помогут монаршим особам с присмотром за детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон прилюдно отстранилась от объятий мужа.