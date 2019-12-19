  1. Пятый канал
  4. Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся отметить Новый год на горнолыжном склоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся отметить Новый год на горнолыжном склоне

, 5:09 | Анастасия Игонина 33

Герцог и герцогиня Кембриджские намерены во время поездки поставить на лыжи и своих детей.

Фото: www.globallookpress.com / Paul Marriott via www.imago-imag

Кейт Миддтон и принц Уильям готовятся провести зимние каникулы вместе с детьми на горнолыжном курорте. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации газеты, герцогиня уже активно занимается поиском снаряжения и костюмов для своих детей. Известно, что Кейт и Уильям очень любят катание на лыжах. Пара регулярно проводит отпуск на различных склонах.

Старшие дети герцога и герцогини Кембриджских — Джордж и Шарлотта — уже бывали с родителями на горнолыжном курорте. В 2016 году они отдыхали во французском Куршевеле, сообщает Teleprogramma.pro.

Предстоящая поездка станет первым визитом на склон третьего наследника пары — годовалого Луи. Также компанию чете составят родители Кейт Миддлтон, которые помогут монаршим особам с присмотром за детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон прилюдно отстранилась от объятий мужа.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.58
0.05 69.69
0.01
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

6:23
Асмус и Харламов вместе вышли в свет после скандала с фильмом «Текст»
6:15
Оборванные провода, разбросанные фуры: сильнейший шторм накрыл Петербург
5:52
Думает о ногтях: актеры «Уральских пельменей» о причинах ухода Михалковой
5:45
Палата представителей ожидаемо проголосовала за импичмент Трампу
5:33
«Есть внутренняя готовность»: Мария Порошина скоро примерит роль бабушки
5:21
Приходите завтра: пустые обещания Зеленского для российских СМИ

Сейчас читают

Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]