Американский драчун-рецидивист вновь изгнан с прямого эфира на российском ТВ

Американский политолог Грег Вайнер был выгнан из ток-шоу «Кто против?» на одном из федеральных телеканалов. Участникам передачи показали фрагмент встречи президента РФ Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Петербурге.

Эксперт из США с сарказмом отметил, что политики беседуют в коридоре. Ведущий Дмитрий Куликов на это парировал, что «Путин и Медведчук проводили встречу в том формате, который показался им удобным». Тележурналист также посоветовал американцу держать при себе свой «убогий юмор», назвал его «последней мразью», добавив, что хотел бы выгнать его из студии.

Куликов напомнил, что переговоры, проходившие 20 декабря в Северной столице, являются частью «единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств» на юго-востоке Украины.

Вайнер, в свою очередь, после этого покинул студию. Это уже не первый скандал с ним в эфире российского телевидения — всего лишь месяц назад этот политолог пострадал от рук украинского оппонента Василя Вакарова, который окатил американца водой из стакана и сильно его толкнул, от чего тот рухнул с подиума в декорации и ударился головой, напоминает Утро.ру.

Еще полгода назад ведущий другого шоу Владимир Соловьев в прямом эфире остановил драку гостей студии Араика Степаняна и все того же Грэга Вайнера. А в 2018 году Соловьев выгнал Вайнера из студии за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова.