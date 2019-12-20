  1. Пятый канал
  4. Американский драчун-рецидивист вновь изгнан с прямого эфира на российском ТВ

Американский драчун-рецидивист вновь изгнан с прямого эфира на российском ТВ

, 22:45 | Сергей Зеленский Видео 44

Политолог Грег Вайнер пытался «пошутить» про встречу Владимира Путина и Виктора Медведчука.

Фото: Twitter @i_korotchenko, Facebook @Григорий Винников, russia.tv, www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Американский политолог Грег Вайнер был выгнан из ток-шоу «Кто против?» на одном из федеральных телеканалов. Участникам передачи показали фрагмент встречи президента РФ Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Петербурге.

Эксперт из США с сарказмом отметил, что политики беседуют в коридоре. Ведущий Дмитрий Куликов на это парировал, что «Путин и Медведчук проводили встречу в том формате, который показался им удобным». Тележурналист также посоветовал американцу держать при себе свой «убогий юмор», назвал его «последней мразью», добавив, что хотел бы выгнать его из студии.

Куликов напомнил, что переговоры, проходившие 20 декабря в Северной столице, являются частью «единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств» на юго-востоке Украины.

Вайнер, в свою очередь, после этого покинул студию. Это уже не первый скандал с ним в эфире российского телевидения — всего лишь месяц назад этот политолог пострадал от рук украинского оппонента Василя Вакарова, который окатил американца водой из стакана и сильно его толкнул, от чего тот рухнул с подиума в декорации и ударился головой, напоминает Утро.ру.

Еще полгода назад ведущий другого шоу Владимир Соловьев в прямом эфире остановил драку гостей студии Араика Степаняна и все того же Грэга Вайнера. А в 2018 году Соловьев выгнал Вайнера из студии за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

23:29
Водка и коньяк подорожают с 1 января 2020 года
23:28
У звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли начались проблемы со зрением
23:12
Как быстро заснуть — ТОП-5 экспресс-лайфхаков
23:01
Россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении катера и яхты вблизи Пхукета
22:45
Американский драчун-рецидивист вновь изгнан с прямого эфира на российском ТВ
22:27
Сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе

Сейчас читают

«Это сценический или для жизни?!» Секси-наряд Светланы Лободы поразил фанатов
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
«Как девочка!»: Помолодевшая и постройневшая Пугачева произвела фурор в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]