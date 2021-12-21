День Анфисы Рукодельницы: почему 21 декабря загадывают самые сокровенные желания

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 16 327

Ночь перед зимним солнцестоянием считается одной из сильнейших в уходящем году.

День Анфисы Рукодельницы: почему 21 декабря загадывают самые сокровенные желания

Фото: rublev.com, www.globallookpress.com / Liu Ying, O. Broders, Thomas Frey

Православные христиане отмечают 21 декабря День Анфисы Римской, прозванной в народе Рукодельницей. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Святая жила в V веке в Риме. Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение (одно из ранних течений христианства в IV–VI веках — Прим.ред.). Анфиса отказалась, потому что этот шаг означал отрицание единства бога-отца и Иисуса Христа. За веру мученицу сожгли на костре.

Что можно делать 21 декабря

Девушки в этот день обычно занимались рукоделием — пряли, ткали, шили и вышивали. Считалось желательным делать это в одиночестве. Если уединяться не хотелось, проводили обряд против порчи.

Также для защиты от злых духов на одежде вышивали специальные орнаменты. Обычно их размещали на вороте, подоле и рукавах. Кроме орнаментов, изображали древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие.

Чего нельзя делать 21 декабря

Считалось плохой приметой не завершить важное дело до этого дня, напоминает ytro.ru. В частности, так и не отдать долги.

Нельзя жадничать. Если в этот день вас кто-то о чем-то попросит, нужно найти способ помочь человеку.

Ночь перед зимним солнцестоянием

Отдельного упоминания заслуживает ночь с 20 на 21 декабря — Мать прошлого, Ночь Богини-Старухи. Она считается одной из сильнейших в уходящем году, так как следующая ночь предвосхищает день Зимнего солнцестояния, выпавший в этом году на 22 декабря.

В обе ночи принято загадывать самые сокровенные желания. Считается, что если все сделать правильно, то они обязательно исполнятся. Чтобы получить желаемое, нужно навести порядок в доме и мыслях. Это поможет успокоить сердце, наладив связь между ним и разумом.

Затем останется только максимально ясно сформулировать желание и представить себя в ситуации, когда оно исполнится.

Приметы на 21 декабря

  • Снегопад предвещает дождливое лето.
  • Тихий и морозный день означает, что зима будет мягкой и снежной.
  • Поющие с утра синицы свидетельствуют о ночных морозах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему раньше 20 декабря женщинам нельзя выполнять тяжелую работу и стирать белье.

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