Три знака зодиака, которые жертвуют здоровьем ради работы

Представители разных знаков зодиака по-разному относятся к своей работе. Кто-то с нетерпением ждет конца рабочего дня, а кто-то сидит в кабинете до утра. Астрологи назвали самых отчаянных трудоголиков среди знаков зодиака.

Больше всех себя гробят на работе Козероги. Они не могут расслабиться до тех пор, пока не переделают все дела. Стремление добиться высот заставляет представителей этого знака брать на себя как можно больше задач. В итоге они часто страдают от стресса, головных и даже сердечных болей.

Проблемы со здоровьем из-за работы не редкость и для Скорпионов. Они — хорошие работники, но имеют склонность слишком зацикливаться на цели, забывая о себе и своих потребностях. Вспоминают только когда боли уже становятся невыносимыми. Также представители этого знака зодиака часто страдают от проблем с желудком, так как питаются чем попало.

Замыкают тройку самых отчаянных трудоголиков Девы. Они, в отличие от Скорпионов, всегда заботятся о своем здоровье. Однако тратят на работу даже больше времени. Особенно, если она связана с сидением за компьютером. Чаще всего у зацикленных на работе Дев возникает варикоз и другие проблемы с сосудами.

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