Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочих в Тулуне из-за обвала траншеи

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих при земляных работах в Тулуне. Об этом говорится на сайте Следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено в связи с нарушением правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего погибли двое и более лиц (часть третья статьи 216 УК РФ). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Следователи находятся на месте происшествия. Они осматривают его и опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия в Тулуне произошла вечером 20 декабря. Во дворе дома на улице Песочная проходили ремонтные работы. Во время них обвалился грунт. Три человека погибли, двое пострадали.