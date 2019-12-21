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Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочих в Тулуне из-за обвала траншеи

, 7:36 | Игорь Рязов Видео 36

Во время ремонтных работ во дворе дома погибли три человека.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, Дмитрий Коротаев, www.globallookpress.com / John Eveson/FLPA

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих при земляных работах в Тулуне. Об этом говорится на сайте Следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено в связи с нарушением правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего погибли двое и более лиц (часть третья статьи 216 УК РФ). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Следователи находятся на месте происшествия. Они осматривают его и опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия в Тулуне произошла вечером 20 декабря. Во дворе дома на улице Песочная проходили ремонтные работы. Во время них обвалился грунт. Три человека погибли, двое пострадали.

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