  1. Пятый канал
  4. «Страшный сон»: номер подопечной Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали зрители

«Страшный сон»: номер подопечной Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали зрители

, 12:47 | Ниса Мурзанаева Видео 76

По мнению фанатов проекта, Рагда Ханиева фальшивила при исполнении культовой песни группы «Сплин».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ragda_kh

Для очередного выступления на телешоу «Голос» Рагда Ханиева выбрала культовую песню группы «Сплин» — «Выхода нет». Исполнение подопечной Сергея Шнурова вызвало негодование в сети, пишет РИА Новости. Фрагмент со съемок передачи опубликовали в YouTube.

Пользователи видеохостинга поспешили высказаться по поводу выступления в комментариях. По мнению большинства поклонников музыкального шоу, исполнение песни вышло весьма неудачным. Однако количество дизлайков под роликом было в два раза меньше, нежели число отметок «мне нравится».

Несмотря на большое количество негативных комментариев, некоторые фанаты решили вступиться за Рагду Ханиеву, и предположили — певица стала жертвой плохого звука на концертной площадке.

«Страшный сон любителя рока»;

«Кажется, ей песни подбирают с явной целью провала. А с хорошо подобранной песней, она порвала бы всех»;

«Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мне кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае неожиданность. Предполагаю, что проблемы со звуком»;

«Фальшивила местами, и песня не ее. Тяжело было слушать», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шнуров раскритиковал Гагарину за неумение выбирать песни подопечным.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться

Последние новости

13:16
Оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода
13:04
«Сделано с любовью!» Хилькевич показала уморительное видео, смонтированное мужем
12:47
«Страшный сон»: номер подопечной Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали зрители
12:30
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
12:12
Дед Мороз навестил маленьких пациентов Детской клинической больницы Петербурга
11:54
«Душная»: Сашу Черно осудили за курение во время беременности

Сейчас читают

Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]