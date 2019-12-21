«Страшный сон»: номер подопечной Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали зрители

Для очередного выступления на телешоу «Голос» Рагда Ханиева выбрала культовую песню группы «Сплин» — «Выхода нет». Исполнение подопечной Сергея Шнурова вызвало негодование в сети, пишет РИА Новости. Фрагмент со съемок передачи опубликовали в YouTube.

Пользователи видеохостинга поспешили высказаться по поводу выступления в комментариях. По мнению большинства поклонников музыкального шоу, исполнение песни вышло весьма неудачным. Однако количество дизлайков под роликом было в два раза меньше, нежели число отметок «мне нравится».

Несмотря на большое количество негативных комментариев, некоторые фанаты решили вступиться за Рагду Ханиеву, и предположили — певица стала жертвой плохого звука на концертной площадке.

«Страшный сон любителя рока»;

«Кажется, ей песни подбирают с явной целью провала. А с хорошо подобранной песней, она порвала бы всех»;

«Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мне кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае неожиданность. Предполагаю, что проблемы со звуком»;

«Фальшивила местами, и песня не ее. Тяжело было слушать», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шнуров раскритиковал Гагарину за неумение выбирать песни подопечным.