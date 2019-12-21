  1. Пятый канал
  4. Сын Валерии в будущем намерен купить дом для жены и детей

Сын Валерии в будущем намерен купить дом для жены и детей

, 21:19 | Анастасия Игонина 49

Арсений Шульгин рассказал о том, какой он видит свою будущую семейную жизнь.

Фото: Instagram @arseniy_shulgin

Сын Валерии поделился планами на семейную жизнь. Арсений Шульгин в свой 21 год уже знает, как и где хотел бы обустраивать быт, когда придет время жениться.

Молодой человек рассказал: когда у него появятся дети, он планирует перебраться за город и жить в собственном доме. Однако Арсений считает, что пока время таких решений еще не пришло и семью ему заводить рано.

«Планирую купить дом, однозначно, когда появятся дети. Но пока не готов к загородной жизни», — сообщил Шульгин своим подписчикам в Instagram.

Сын певицы Валерии несколько лет встречался с моделью Анной Аверьяновой, которую публика знает под псевдонимом Шеридан. Однако не так давно Арсений представил публике свою новую возлюбленную — Лиану. Пара вместе совсем небольшой срок, но уже успела пережить совместный инцидент: ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Валерии попал в ДТП.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Последние новости

22:26
Forbes объявил счастливчиков и лузеров 2019 года среди миллиардеров
22:12
Два автомобиля вспыхнули на Садовом кольце в Москве — видео
22:00
«Пора на небо»: Регина Дубовицкая высказалась на тему женитьбы Петросяна
21:46
Соседка рассказала о стрелке по охранникам газопровода в Ленобласти
21:32
«Вызывайте полицию!»: Пользователи соцсетей шокированы правдой о сказке про Белоснежку
21:19
Сын Валерии в будущем намерен купить дом для жены и детей

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]