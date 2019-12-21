Сын Валерии в будущем намерен купить дом для жены и детей

Сын Валерии поделился планами на семейную жизнь. Арсений Шульгин в свой 21 год уже знает, как и где хотел бы обустраивать быт, когда придет время жениться.

Молодой человек рассказал: когда у него появятся дети, он планирует перебраться за город и жить в собственном доме. Однако Арсений считает, что пока время таких решений еще не пришло и семью ему заводить рано.

«Планирую купить дом, однозначно, когда появятся дети. Но пока не готов к загородной жизни», — сообщил Шульгин своим подписчикам в Instagram.

Сын певицы Валерии несколько лет встречался с моделью Анной Аверьяновой, которую публика знает под псевдонимом Шеридан. Однако не так давно Арсений представил публике свою новую возлюбленную — Лиану. Пара вместе совсем небольшой срок, но уже успела пережить совместный инцидент: ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Валерии попал в ДТП.