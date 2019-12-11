Сын певицы Валерии Арсений Шульгин продемонстрировал своим подписчиком, как пытается разговаривать с зашитой после страшной аварии губой. Молодой человек получил травму в ДТП на трассе М-11 8 декабря. Его девушка при этом сломала руку.

На кадрах, которые Арсений опубликовал в сторис в своем Instagram, он пытается решать рабочие вопросы, прикрыв раны медицинской маской. При этом слышно, что слова Шульгин произносит, практически не раскрывая рта.

«Разговариваю смешно, конечно», — подписал он видео.

Instagram @arseniy_shulgin

Тем не менее, юноша покинул больничную палату и отправился на работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21-летний Арсений Шульгин и его возлюбленная Лиана были госпитализированы в больницу под Санкт-Петербургом, а теперь продолжают лечение в Москве. Сын певицы Валерии опубликовал в соцсетях фотографии страшной аварии и ее последствий.