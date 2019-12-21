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Есть ли шанс у романа Бузовой и Манукяна? — мнение ведического астролога

, 15:08 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 83

Астролог Яна Ваганова составила прогноз совместимости Ольги Бузовой и Давида Манукяна специально для 5-tv.ru.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 715

Слухи о романе Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна продолжают набирать обороты. Публика практически не сомневается — между звездами действительно что-то есть. Специально для читателей 5-tv.ru ведический астролог Яна Ваганова рассказала об уровне астрологической совместимости Ольги и Давида. Эксперт выяснила, могут ли эти знаменитости быть вместе — хотя бы в теории.

Примечательно, что астролог уже давно предсказывала подобный роман для певицы. Ваганова сообщила, что Бузова является Лунным ведическим Тельцом, ее деятельность должна быть связана с красотой и эстетикой. При этом на своем пути Ольга будет проявлять упорство.

«Луна у нее сильная и процветающая, что важно для ведущей и для психолога. Созвездие Луны Криттика дает ситуации, когда люди предают и их нужно вычеркивать из жизни. Сейчас Ольга встретила молодого блогера Давида Манукяна. Давид — Лунный Ведический Стрелец», — рассказала Яна 5-tv.ru.

По мнению астролога, этот знак не очень подходит знаку Бузовой — эксперт сравнивает их со светлой и темной стороной. Стрельцы направлены на достижение своих целей, мудры и имеют высокие моральные качества. Кроме того, в гороскопе Манукяна имеются три ретроградные планеты — это значит, что финансовая, образовательная и романтическая сферы его жизни будут развиваться с задержкой или будут искажены в его представлении.

«При совместимости двух гороскопов мы видим, что у ребят будут сложности на уровне общения, не будет душевной теплоты и взаимопонимания, когда партнеры идут навстречу друг другу, нет щедрости друг к другу в чувствах и слабая сексуальная совместимость», — резюмирует Ваганова.

При этом астролог обращает внимание на кармический узел, который присутствует в жизни телеведущей с 2004 года и останется в ней до 2024 года — в судьбе Бузовой он выступает своеобразным ускорителем событий. Именно этому узлу Бузова обязана началом успешной телекарьеры — как раз в 2004 году — и оглушительным успехом любого своего предприятия.

«С 2024 года произойдут кардинальные изменения, в том числе, в личной жизни. У Давида сейчас период Луны, она олицетворяет мать и спокойствие, а у Оли эта планета сильная, поэтому он видит в ней опору и поддержку», — уверена ведический астролог.

Эксперт отметила положительные стороны союза Бузовой и Манукяна. Так, для Ольги Давид — это ключ еще к нескольким источникам прибыли и бизнес-успеху. Блогер делает артистку более интересной для публики и востребованной. А сам Давид в общении с певицей улучшает свои коммуникативные навыки, развивает финансовую составляющую и работает над отношениями с родителями.

«Одним словом, к сожалению, союз скорее для материальных результатов, который в последствии даст болезненность и отток энергии. Поэтому, для Ольги важно в период, когда все быстро развивается, в очередной раз не поддаться минутной слабости. А истинная любовь впереди!» — заключает Ваганова.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы ведического астролога, которые позволят максимально успешно провести выходные.

Тема:
Ольга Бузова 715
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