«Собчак с инфарктом увозят?» Оксана Лаврентьева показала «голое» фото 40+ на пляже

Бизнесвумен Оксана Лаврентьева опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в одних трусах. Таким образом, 40-летняя предпринимательница, вероятно, ответила на недавнее критическое замечание Ксении Собчак по поводу оголяющихся женщин 40+. По мнению телеведущей, фото «обнаженки» наглядно демонстрирует «степень женского отчаяния».

Лаврентьева на фотографии позирует на пляже, естественным жестом прикрывая грудь рукой.

«Надо было трусы, конечно, снять…» — подписала пост знаменитость.

В комментариях «респект» Лаврентьевой выразили многие представители отечественного шоу-бизнеса: Анна Цуканова-Котт, Алика Смехова, Мария Кожевникова и другие.

Instagram @olololnew

Поклонники Оксаны Лаврентьевой также бурно выразили свой восторг кумиру в комментариях.

«Мало отчаяния в этой фотке, не чувствуется надрыв! Срочно надо еще!»

«Собчак сейчас наверно с инфарктом увозят?»;

«Вы шикарны! Ваш муж счастливчик!»

«Снимаем майки как на Ямайке! Даешь качественную обнаженку!» — написали фолловеры.

Однако пользователи соцсети уловили некоторую тенденцию в поведении Лаврентьевой после скандального поста Собчак. За последние трое суток блогер уже три раза публиковала фотографии частично или полностью обнаженной себя.

«Ого. Разошлась…», — подметил юзер.

Ксения Собчак не стала комментировать выходку Оксаны Лаврентьевой. Однажды телеведущая уже высказалась по поводу «микроблогеров» во время перепалки с Никой Белоцерковской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая участница группы Hi-Fi ответила Ксении Собчак голым видео.