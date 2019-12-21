  1. Пятый канал
  4. «Собчак с инфарктом увозят?» Оксана Лаврентьева показала «голое» фото 40+ на пляже

«Собчак с инфарктом увозят?» Оксана Лаврентьева показала «голое» фото 40+ на пляже

, 18:32 | Ниса Мурзанаева Фото 1 906

Еще одна знаменитость — 40-летняя бизнесвумен — ответила телеведущей откровенным снимком.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @olololnew

Бизнесвумен Оксана Лаврентьева опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в одних трусах. Таким образом, 40-летняя предпринимательница, вероятно, ответила на недавнее критическое замечание Ксении Собчак по поводу оголяющихся женщин 40+. По мнению телеведущей, фото «обнаженки» наглядно демонстрирует «степень женского отчаяния».

Лаврентьева на фотографии позирует на пляже, естественным жестом прикрывая грудь рукой.

«Надо было трусы, конечно, снять…» — подписала пост знаменитость.

В комментариях «респект» Лаврентьевой выразили многие представители отечественного шоу-бизнеса: Анна Цуканова-Котт, Алика Смехова, Мария Кожевникова и другие.

Instagram @olololnew

Поклонники Оксаны Лаврентьевой также бурно выразили свой восторг кумиру в комментариях.

«Мало отчаяния в этой фотке, не чувствуется надрыв! Срочно надо еще!»

«Собчак сейчас наверно с инфарктом увозят?»;

«Вы шикарны! Ваш муж счастливчик!»

«Снимаем майки как на Ямайке! Даешь качественную обнаженку!» — написали фолловеры.

Однако пользователи соцсети уловили некоторую тенденцию в поведении Лаврентьевой после скандального поста Собчак. За последние трое суток блогер уже три раза публиковала фотографии частично или полностью обнаженной себя.

«Ого. Разошлась…», — подметил юзер.

Ксения Собчак не стала комментировать выходку Оксаны Лаврентьевой. Однажды телеведущая уже высказалась по поводу «микроблогеров» во время перепалки с Никой Белоцерковской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая участница группы Hi-Fi ответила Ксении Собчак голым видео.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Последние новости

19:23
«Анти-принцесса!»: Ксения Бородина показала забавный ролик «ссоры» дочерей
19:07
«Мне было так приятно, дорогой»: Бледанс публично скомпрометировала Тарзана
18:53
Фото-доказательство: Топурия провоцирует слухи о беременности от нового бойфренда
18:35
Фото: Автомобиль на огромной скорости влетел в жилой дом на востоке Петербурга
18:32
«Собчак с инфарктом увозят?» Оксана Лаврентьева показала «голое» фото 40+ на пляже
18:19
Бэнкси создал инсталляцию с отверстием от снаряда вместо звезды Вифлеема

Сейчас читают

Бывшая участница группы Hi-Fi ответила Ксении Собчак голым видео (18+)
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]