Forbes объявил счастливчиков и лузеров 2019 года среди миллиардеров

Журнал Forbes подвел итоги 2019 года и обнародовал рейтинг самых успешных, и, наоборот обедневших миллиардеров. Статья с описанием доходов всемирно известных бизнесменов начинается с игры слов: «Самые богатые из богатых продолжают богатеть».

Победители:

1. Бернар Арно, владелец ряда модных брендов. Его капитал прибавил 40 миллиардов долларов. В настоящее время он один из трех людей в мире, чьи доходы превышают 100 миллиардов долларов.

2. Марк Цукерберг, глава Facebook обогатился в уходящем году на 22,1 миллиард долларов.

3. Амансио Ортега, глава Inditex увеличил свое состояние на 17,3 миллиарда долларов.

Неудачники:

1. Джефф Безос, глава Amazon возглавил рейтинг так называемых лузеров, и все из-за громкого бракоразводного процесса. За минувший год он потерял 13,1 миллиарда долларов.

2. Азим Премджи, глава индийской технокомпании Wipro Limited потерял 14,1 миллиарда долларов.

3. Субхаш Чандра, глава индийского медиаконгломерата Essel Group обеднел на 3,4 миллиарда долларов.

При составлении этого списка эксперты проанализировали стоимость активов 2 200 миллиардеров за период с декабря 2018 по текущий момент.

Ранее в декабре Forbes включил россиянку, основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных миллиардеров-новичков.