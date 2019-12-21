«Самые обсуждаемые ноги в мире»: Погребняк показала безупречную фигуру в бикини

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария продолжает радовать подписчиков в Instagram кадрами из отпуска. Сейчас светская львица отдыхает на Мальдивах: она нежится под солнечными лучами, купается в море и при этом не забывает проводить соблазнительные фотосессии.

На этот раз знаменитость записала пикантное видео, на котором сексуально ныряет в бассейн в бикини лавандового цвета. Она медленно выходит из отеля, сбрасывает с себя парео, а после окунается в воду. Все это Погребняк делает со свойственной ей грацией и изяществом.

Подписчики с удовольствием наблюдают за жизнью Марии, а некоторые даже находят в ней пример для подражания. Фолловеры признаются, что фигура теледивы — идеал, к которому нужно стремиться. В то же время мужская часть пользователей едва сдерживает восхищение при виде «аппетитных» форм светской львицы.

Instagram @mariapoga_

«Самые обсуждаемые ноги в мире, похоже!»

«Волшебная!»

«Фигура — мечта!»

«Вы — богиня, покорившая миллионы сердец. Муж, наверное, ревнует», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк в пиджаке на обнаженном теле подразнила хейтеров.