Новый «Голубой огонек»: Галкин с Пугачевой снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал юморист.

Судя по кадрам, сюжет предстоящей программы будет напоминать рождественскую сказку: девушка, переставшая верить в чудеса попадает в роскошный замок. Однако за стенами дворца ее ждет не принц, а звезды российского шоу-бизнеса: Галкин и Пугачева.

Как видно из ролика, часть съемок шоу проходила в особняке знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики были крайне удивлены, что звезды приняли у себя Настю Ивлееву.

«Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей — Настя, вы с Аллой», — иронично отметили комментаторы.

Другие признали, что с нетерпением ждут новогоднего сюрприза, который в ближайшее время можно будет увидеть на Youtube. Пользователи убеждены: шоу получилось невероятным.

«Прям новый „Голубой огонек“».

«Бомба!»

«Ждем — не дождемся!»

«Такого точно никто не ожидал!»

«Ух, сама Пугачева даже будет. Интересно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты напророчили Максиму Галкину беду из-за елки.