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Новый «Голубой огонек»: Галкин с Пугачевой снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

, 2:18 | Карина Бернтгольц Видео 29

Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал супруг примадонны российской эстрады.

Фото: Instagram @alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал юморист.

Судя по кадрам, сюжет предстоящей программы будет напоминать рождественскую сказку: девушка, переставшая верить в чудеса попадает в роскошный замок. Однако за стенами дворца ее ждет не принц, а звезды российского шоу-бизнеса: Галкин и Пугачева.

Как видно из ролика, часть съемок шоу проходила в особняке знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики были крайне удивлены, что звезды приняли у себя Настю Ивлееву.

«Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей — Настя, вы с Аллой», — иронично отметили комментаторы.

 
 
 
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НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА! СКОРО! На YouTube-канале «Настя Ивлеева» Это будет что-то с чем-то! 🤩 #новыйгод

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Другие признали, что с нетерпением ждут новогоднего сюрприза, который в ближайшее время можно будет увидеть на Youtube. Пользователи убеждены: шоу получилось невероятным.

«Прям новый „Голубой огонек“».

«Бомба!»

«Ждем — не дождемся!»

«Такого точно никто не ожидал!»

«Ух, сама Пугачева даже будет. Интересно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты напророчили Максиму Галкину беду из-за елки.

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