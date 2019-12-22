«Гоголь-Моголь» по-Горбунцовски: кого кинул в России беглый «черный банкир»

В четверг пришла новость, что Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск банкира Германа Горбунцова. Мы уже не раз рассказывали вам об этом человеке. Он давно прячется в Лондоне. И сочиняет мифы о том, что он жертва кровавого режима.

Излюбленная тактика беглых олигархов и бизнесменов. Столица Великобритании таких клиентов принимает с особым радушием. Теперь стало окончательно понятно почему Горбунцов бегает от наших силовиков. Впрочем, мы и раньше в этом не сомневались. По версии следствия он просто отжал у коммерсантов строительный бизнес — ущерб составил свыше полумиллиарда рублей.

И вот теперь он арестован, пусть и заочно. Так что теперь лондонский обличитель превратился в обвиняемого. Максим Облендер продолжит.

В жизни Германа Горбунцова всякое было: покушения, взятки, махинации и множество уголовных дел. Но ни в одном из них он не был обвиняемым. Гера знает так много, что как только над ним нависает карающий меч правосудия, он достает из своего криминального прошлого несколько фамилий, фактов и документов и по сути покупает себе статус свидетеля. Это происходило настолько часто, что Горбунцов заслуженно получил прозвище серийного свидетеля.

В какой-то момент он и сам уверовал в то, что никогда не окажется за решеткой. И продолжал делать то, что умеет лучше всего — грабить, обманывать и, возможно, убивать. Но одна из его последних крупных операций действительно может привести к закономерному финалу — заключению. Речь о краже многомиллионного состояния бизнесмена Александра Минеева.

Реклама, популярная в середине 90-х. Сеть супермаркетов оргтехники «Партия» принадлежала как раз миллиардеру Минееву. Его застрелили пять лет назад. А его состояние исчезло. И виноват в этом именно Горбунцов, уверены следователи. Подделав документы, он с сообщниками захватил активы семьи убитого и в том числе коттеджный поселок в Тверской области на берегу Волги — 70 тысяч квадратных метров.

Подельники вошли в состав руководства компании «Гоголь-Моголь», строившей коттеджи по липовым бумагам. Подконтрольное Горбунцову ООО якобы за 20 миллионов получило 99,9 процентов уставного капитала «Моголя». Сразу после, в компании сменился директор. А дальше, чтобы замести следы, «Гоголь-Моголь», где уже все решал Горбунцов, влился в другое предприятие ООО — «Кредитное товарищество», и в качестве вклада отдал 34 первых коттеджа. Остальное забрали позже — объединив и «товарищество» и «Гоголь-Моголь».

Наследники Минеева потеряли полмиллиарда рублей. Но этому, по сути мародерству, предшествовала долгая и более сложная борьба за активы Минеева, которая началась еще при жизни мультимиллионера и которая и привела к его убийству.

«Сначала произошел захват такой чисто в России, тогда у 18 компаний поменялись собственники, это была одна рейдерская группа, которая просто переписала на себя все активы, путем подмены документов. И тут началась вторая рейдерская история. Горбунцов сотоварищи захватили активы у первой рейдерской группы», — рассказывает журналист Ирек Муртазин.

Первая группа — зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и бизнесмен Михаил Некрич. Горбунцовские ребята оказались хитрее — они зашли с головы — практически все активы Минеева замыкалась на компании — Crazy Dragon International Limited, зарегистрированной в Гонконге. На пару дней неожиданно она сменила владельца — им стал некий студент Луабея Мулумбу из Замбии.

Причем наглость и простота, с которой они это провернули — поражает. Ответственному секретарю управляющей компании на почту пришло письмо от специального уполномоченного еще самим Минеевым с требованием назначить нового директора. Секретарь сомневается, но следом получает еще одно письмо с таким же требованием. И вынужден подчиниться, только загвоздка в том, что почту одного уполномоченного по заказу Горбунцова — взломали, а второго, судя по всему, просто подкупили.

Как только Мулумба возглавил сумасшедшего дракона, он в тот же день приступил к раздаче подконтрольных компаний нужным людям, например своему товарищу — Ричмонду Аниакве Агею, гражданину Ганы. Причем Луабей даже пальцем о палец не ударил. За него все сделали более опытные товарищи.

Вот переписка Горбунцова, где он просит у своих подельников копии паспортов подставных африканцев.

«Мне бы документы нашего орка. С подписью и фоткой».

А дальше компания за компанией, домик за домиком, миллион за миллионом.

«Минеевская вся недвижимость — она тоже перешла компании „Форус“ — офшору, за которым стоит Герман Горбунцов. То есть единственный, кто заинтересован в смерти Минеева — это Горбунцов», — поясняет журналист Олег Лурье.

Свои черные схемы Горбунцов отточил еще в лихие 90-е. Вместе с банкиром Алексеем Френкелем, они создали целую сеть по отмыву денег. А когда за их детище всерьез взялся Центробанк, то один из его руководителей Андрей Козлов был убит. Сейчас Френкель сидит в тюрьме за это. Ему дали 19 лет. Горбунцов, по этому делу был свидетелем. Своей излюбленной тактикой он неоднократно бравировал в интервью.

«Надо, чтобы все подхватили какое-то мнение. После этого — все это можно раскачать и выскочить из этой истории. Простой примитивный дворовый прием. Это не я, это он», — кичился некогда Горбунцов.

После убийства Козлова в конце 2000-х Горбунцов передислоцировался в Молдавию. Здесь вместе с олигархом Плахотнюком они присоединились к небезызвестному Уильяму Браудеру — основателю фонда Хермитадж Кэпитал, и развили свою прачечную практически до космических масштабов.

«С 2011 по 2012 годы в республике Молдова существовала схема по отмыванию денег российской мафии и русских олигархов, которая называлась „ландромат“. То есть из российских подставных банков отмывались деньги через Молдинком-банк и другие молдавские банки. По разным подсчетам, по официальным данным речь идет о 22 миллиардах долларов. Некоторые аналитики говорят о сумме приблизительно 50-60 миллиардов долларов», — рассказывает депутат парламента Молдавии, политический обозреватель Богдан Цырдя.

Когда правоохранители России взялись и за эту схему, Горбунцов ссорится с партнерами и убегает в Лондон, излюбленное место разного рода туманных личностей. И оттуда начинает снова торговаться. Рассказывает, что много знает и может поделится неизвестными пока данными о схемах полковника миллиардера Захарченко. Горбунцов уверяет, что платил ему за крышу по 150 тысяч евро в месяц. Причем беглый черный банкир своей информацией активно делится со всеми заинтересованными. Знающие его люди уверены, что убежище в Лондоне он получил за активное сотрудничество с британской разведкой, которая даже выдала ему персональную охрану после того, как до Геры добрался киллер.

Горбунцов выжил и оклемался. Стрелка задержали. Он признался, что заказчик покушения — бывший подельник Геры, Влад Плахотнюк, который сейчас скрывается в Штатах.

«Россия делает все возможное, чтобы навести в этом смысле порядок. Заводит дела на этих криминальных авторитетов с политической одежкой, а США этих людей крышует и прячет», — говорит молдавский политолог Игорь Тулянцев.

В поимке Горбунцова сейчас заинтересованы и Кишинев, и Москва. Не исключено, что Геру хочет заполучить и Гонконг, где ему может грозить смертная казнь, если там припомнят историю с воровством офшорной компании.

«Гонконг дорожит репутацией и если выяснится, что бенефициара так легко поменять, как это сделала компания Горбунцов и Ко — это будет удар по репутации тихой финансовой заводи, которая была у Гонконга», — поясняет Муртазин.

Пока Гера продолжает изображать жертву политического режима, Фемида похоже все же нашла к нему подход. На этой неделе Следственный комитет попросил суд заочно арестовать Горбунцова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, как раз за аферу с коттеджами Минеева. Суд ходатайство удовлетворил.

Теперь дело за Лондоном, выдать объявленного в международный розыск. Только туманный альбион, как известно, не очень любит отдавать кому-либо преступников. У Британии к ним какая-то особая любовь.