Земельная реформа на Украине развязала руки националистам и ослабила Зеленского

На этой неделе там произошли самые ожесточенные со времен Майдана стычки с националистами. Камнем преткновения стала украинская земля. Зеленский выставляет ее на распродажу, причем заграничным латифундистам. А народ против. Ну как против?

Какая-то доля простых фермеров, которых этот закон загонит за черту бедности действительно протестуют, но основная движущая сила там другая.

Неонацисты подняли голову, и громко указывают Зеленскому, где его место. А земельная реформа как предлог. Знаете нас часто обвиняют, что мы якобы придумываем проблемы современной Украины, но сейчас так точно не получится.

Мы уже говорили, что в эти дни в Киеве работает наш корреспондент, единственный российский журналист которому удалось преодолеть кордон пограничников. Он все увидел своими глазами. Все официальные лица конечно отказались общаться, но за них все сказали простые жители украинской столицы. Дмитрий Зименкин продолжит.

Нахмурилось небо над землей украинской, да опустился на нее туман. И в этом столько символизма, что порой становится не по себе. Ведь последствия нового земельного закона для жителей Незалежной так же туманны. При этом все они понимают, что мгла эта не принесет им ничего хорошего.

Потому они и выходят к стенам Верховной Рады с протестами. Президент Зеленский и его Слуги Народа, очень хотят снять мораторий на продажу земли к октябрю 2020-го. Вроде и услуга населению, но на деле свинью подкладывают, с которой и сала не взять, уверены фермеры. Ведь покупать паи позволят конечно гражданам Украины, юрлицам, общинам, у которых правда денег нет, но самое главное – иностранцам и практически в неограниченных объемах.

"Надо, конечно, эту всю зеленую команду снимать. Они не за людей они против людей".

"Я хочу владеть своей землей, я уже 20 лет на земле работаю".

"Это предатели! Предатели нашего народа!"

Команда Зеленского якобы продвигает идею белого рынка земли со справедливой стоимостью и арендой. Но на самом деле, уверены политологи, украинская власть вынуждена идти на поводу у западных партнеров и кредиторов. Кусок-то лакомый!

Почти треть всех мировых черноземов сосредоточена здесь. И судя по всему распродажа Украины – одна из важнейших задач новой власти.

"Она занимается не экономикой страны. Она занимается ликвидацией Украины. И под эту ликвидационную процедуру попадает все. А земля - это не просто большой доход. Это сверхдоход", - поясняет академик экономических наук Украины Анатолий Пешко.

Идею открыть свободный рынок украинской земле продавливают и МВФ, и Всемирный банк - при прошлых президентах этого не вышло. Но Зеленский оказался более податливым. А в том, кто в результате реформы завладеет ценнейшим земельным ресурсом, у экспертов сомнений нет.

"Часть, которая имеет доступ кредитным ресурсам западных банков, безграничным практически. И вторая часть, национальных компаний и фермерских разного рода кооперативов - они не заинтересованы в открытой продаже земли поскольку у них нет денег на скупку", - поясняет Руслан Бортник.

Простым фермерам пообещали право выкупа земли, на льготных условиях. Но! Если другой продавец назначит цену повыше, то фермер останется ни с чем. Похоже на насмешку. А те аграрии, кто все-таки смогут заполучить землю, все равно планируют ее перепродать.

"Вы готовы продать всю или часть?"

"Всю, всю! А для чего она нам? А чтобы обработать землю, нужно вкладывать деньги, нужны трактора, сеялки, химические вещества, чтобы обрабатывать, у нас этих денег нет".

Зеленский хотел решить аграрный вопрос до Нового года. Но недооценил ни своих политических оппонентов, ни решимость народных масс, которые тут же показали президенту кто тут власть.

Непопулярная в народе аграрная реформа – больше половины населения против - стала очень своевременным и подходящим инструментом для других политических сил. "Батькивщина" Юлии Тимошенко, оппозиционная платформа "За Жизнь" подогревают котел с людским недовольством. А новые националисты показывают Зеленскому, что его ждет, если не будет им подчиняться.

А министр МВД Аваков, который очевидно и давно грезит о повышении и метит ни много ни мало в кресло премьер-министра, картинно демонстрирует Зеленскому и всем остальным, кто способен управлять народным гневом.

"Такое ощущение, что взяли какую-то паузу силы правые и то ли перегруппировываются, то ли пытаются обойти это оцепление".

Главная боевая сила на Украине сейчас, конечно, националисты. Это новое поколение правых. На смену тем, кто продвигал идеи Майдана, пришли более решительные - Нацкорпус. Да к тому же имеющие боевой опыт Донбасса – ветераны АТО. И когда они начинают общаться с президентом Украины очно – Зеленский начинает нервничать и теряться.

"Я президент этой страны, мне 41 год, я не лох какой-то", - пытался недавно отстоять свою позицию Зеленский.

Не показывая силы и воли, Зеленский вынужден делать с нацперсонами то, что умеет лучше всего - заигрывать. Как с украинским футболистом Романом Зозулей, который выступает за испанский "Альбасете". Зозуля известен в Европе не столько хорошей игрой, сколько своими правыми взглядами и поддержкой радикальных националистов. На этой неделе болельщики испанского "Райо Вальекано" буквально выгнали с поля украинского нападающего. Судье пришлось остановить игру.

"Это Зозуля!.... Проклятый наци!".

"Слышите, что они кричат? Не сложно догадаться».

А президент Зеленский пишет в Twitter:

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!"

На Украине уже сходятся во мнении, что для государственного лидера Владимир Зеленский уж слишком мягкотел и ведом. Вот и в плане земельной реформы его вынудили отступить – мораторий пока останется в силе. Но теперь ведь Зеленскому предстоит держать ответ перед западными партнерами, которым вся это его игра в большую политику порядком поднадоела… Какое-то время Зеленский себя выиграл, но оно теперь его главный враг. Рейтинг актера стремительно тает.