«Фигура-отпад»: Тренер показал, как Настя Каменских качает мышцы

Профессиональный спортсмен и тренер Андрей Хомицкий опубликовал в Instagram видео из тренажерного зала. На кадрах поп-исполнительница Настя Каменских делает упражнения на разные группы мышц.

Сначала звезда качает ягодицы, выполняя приседания со штангой, после — на специальном тренажере делает упражнения для ног, а в завершение — на пресс. Всю программу тренировок теледива выполняет в облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и лосин. Он идеально подчеркивает пропорции тела светской львицы и ее безупречную фигуру.

Глядя на кадры из фитнес-зала, фанаты пришли в восторг. Некоторые с иронией отметили, что, наконец, узнали секрет красоты и стройности Каменских. По их словам, знаменитость может без стеснения позировать в бикини перед камерой, поскольку ей есть чем гордиться.

«Фигура — отпад!»

«Настя — бомба, конечно!»

«Огонь!» — отметили юзеры.

Впрочем, теледива не стесняется демонстрировать свое подтянутое тело даже без одежды. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсолютно голая Каменских взорвала сеть.