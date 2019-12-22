  1. Пятый канал
  4. «Фигура-отпад»: Тренер показал, как Настя Каменских качает мышцы

«Фигура-отпад»: Тренер показал, как Настя Каменских качает мышцы

, 4:16 | Карина Бернтгольц Видео 19

Фитнес-инструктор Андрей Хомицкий опубликовал в Instаgrаm видео с тренировок звезды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @khomytskyi_official

Профессиональный спортсмен и тренер Андрей Хомицкий опубликовал в Instagram видео из тренажерного зала. На кадрах поп-исполнительница Настя Каменских делает упражнения на разные группы мышц.

Сначала звезда качает ягодицы, выполняя приседания со штангой, после — на специальном тренажере делает упражнения для ног, а в завершение — на пресс. Всю программу тренировок теледива выполняет в облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и лосин. Он идеально подчеркивает пропорции тела светской львицы и ее безупречную фигуру.

Глядя на кадры из фитнес-зала, фанаты пришли в восторг. Некоторые с иронией отметили, что, наконец, узнали секрет красоты и стройности Каменских. По их словам, знаменитость может без стеснения позировать в бикини перед камерой, поскольку ей есть чем гордиться.

«Фигура — отпад!»

«Настя — бомба, конечно!»

«Огонь!» — отметили юзеры.

Впрочем, теледива не стесняется демонстрировать свое подтянутое тело даже без одежды. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсолютно голая Каменских взорвала сеть. 

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 22 декабря: Луна в знаке Весов покровительствует мечтателям

Последние новости

4:16
«Фигура-отпад»: Тренер показал, как Настя Каменских качает мышцы
4:00
ЕАЭС — яркий пример сотрудничества на постсоветском пространстве
3:46
«Папа гордится»: Сын Плющенко восхитил фанатов выразительным чтением стихов
3:30
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
3:16
«Какая мимишность»: Фадеев показал, как дрессирует своего тукана
3:00
Гороскоп на 22 декабря: Луна в знаке Весов покровительствует мечтателям

Сейчас читают

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на МКАД в Москве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]