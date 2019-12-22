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Модель Виктория Одинцова выходит замуж за миллионера

, 6:38 | Карина Бернтгольц Видео 111

Димаш Адилет сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

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Фото, видео: Instagram @viki_odintcova, Instagram @dimashadilet

26-летняя модель Виктория Одинцова выходит замуж. Сын бизнесмена Адилета Кожабергенова и актрисы Валентины Дурумбетовой сделал девушке предложение руки и сердца. Романтичный ролик, на котором Димаш Адилет встает на одно колено и протягивает кольцо своей  избраннице, опубликован на странице жениха в Instagram.

«Она сказала «да»», - написал мужчина в подписи к публикации.

Неожиданная новость о помолвке Одинцовой и Адилета вызвала противоречивые эмоции у подписчиков. Если одни были рады, что модель, наконец, нашла свое счастье, другие ей завидовали. Теперь сердце одного из самых завидных женихов Казахстана точно занято. И соперничать с такой красавицей вряд ли кто-то осмелится.

«Повезло Вике!»

«Ряды крутых холостяков редеют!»

«Ты разбил мне сердце! Но невеста у тебя красавица!», - признались поклонницы бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Одинцова прославилась после ролика, который был снят на крыше 300-метрового небоскреба в Дубае. Девушка без страховки выполнила трюк, продержавшись на одной руке над пропастью. Съемки велись с нескольких ракурсов, смонтированный ролик посмотрели 6,6 миллионов зрителей. 

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