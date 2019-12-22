«Идеальное лицо»: Косметолог призвала Рудковскую отказаться от пластической операции

Врач дерматолог-косметолог Надежда Рослякова в интервью 5-tv.ru объяснила, почему телеведущей Яне Рудковской не стоит торопиться делать пластическую операцию. Накануне звезда заявила, что решила прибегнуть к помощи хирурга из-за отвисания кожи на лице, однако, по мнению специалиста, существует масса других, менее радикальных процедур, которые позволят вернуть коже упругость.

«Пластической операции можно избежать, так как существует масса процедур, которые способны изменить эти возрастные изменения. В частности, гравитационный птоз и одутловатость — тяжелую нижнюю треть лица — можно скорректировать с помощью аппаратных методик или инъекционных методик в области эстетической косметологии», — пояснила эксперт.

Как отметила Рослякова, решить проблемы Рудковской помогут препараты с содержанием липолитиков и коллагена-эластина. По словам специалиста, их использование позволит уменьшить подкожно-жировые отложения, убрать лишнюю отечность и одутловатость лица, а также укрепить кожу.

«У нее достаточно идеальное лицо, нет каких-то возрастных изменений, чтобы в 44 года делать пластическую операцию. Все это можно сделать какими-то косметическими процедурами в виде легких инъекций, ну, и существуют аппаратные методики.<…> Не попробовав какие-то легкие методы, нет смысла сразу прибегать к кардинальным», — выразила мнение косметолог.

Специалист добавила, что в случае Яны Рудковской было бы оптимальным использовать методику омоложения термаж или процедуру ультразвукового SMAS-лифтинга, позволяющую вернуть кожу упругость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская похвасталась длинными ногами.