«Ноги лучше, чем у некоторых в 20»: Рудковская в длинном платье потрясла фанатов

Фото Яны Рудковской в длинном прозрачном платье удивило подписчиков ее микроблога. В Instagram продюсер выложила два снимка у новогодней елки. На первом она снялась в полный рост, демонстрируя длинные и ровные ноги. Вторую фотографию крупным планом она приготовила для тех, кто мог бы раскритиковать звезду за первый слайд.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Фото, которые набирали больше всего (популярности — Прим. ред.) в уходящем году — это фото с ногами. Прошу заметить, мне 40 плюс, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем. Кому не нравится, или (если — Прим. ред.) раздражает вариант один, у меня есть заготовленный вариант номер два, без ног, но с елочными игрушками. Итак, с ногами или с безобидными елочными игрушками?» — спросила поклонников Рудковская.

Продюсер часто задает поклонникам подобные вопросы. И всегда мнения фанатов расходятся. На этот раз большинство проголосовало за снимок светской львицы с ногами. Им фолловеры воздали многочисленные похвалы.

«Яна, конечно же с ногами! Они у вас и так шикарные, а под этим платьем вообще супер! А с елочными игрушками пусть завистники фотографируются»;

«У Вас очаровательные ноги. Конечно, фото номер один»;

«Второе фото мне больше нравится»;

«Однозначно с ногами! Я засмотрелась»;

«Оба фото классные, у вас в 40+ ноги лучше, чем у некоторых в 20», — отреагировали пользователи.

К слову, волну постов о красоте женщин 40+ среди прекрасной половины звезд шоу-бизнеса спровоцировала Ксения Собчак. Как сообщал ранее 5-tv.ru, телеведущая высказалась в сети, что фотосессии в голом виде, по крайней мере, когда тебе за 40 — неуместны и вызывают только иронию.

Явно раззадоренная волной критики Ксения Собчак решила язвительно прокомментировать и пост Рудковской.

«А с голой попой анусом в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде))))))», — написала телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранена — Прим.ред.)

И тут же столкнулась со шквалом возмущения поклонниц Яны. Многие удивились, как будучи подругой, Ксения может позволять так выражаться в ее адрес. Но были и те, кто подметил тонкий юмор и острый язык Собчак.