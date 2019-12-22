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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

, 10:52 | Василий Заика Видео 140

По словам главы Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, число накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов россиян после ухода с работы умножается на их актуальную стоимость.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в интервью «Российской газете» рассказал об индексации пенсий россиян после увольнения с работы.

По его словам, начиная с 2016 года, число накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов граждан умножается на их актуальную стоимость, которая в 2020 году достигнет 93 рублей. К этой сумме плюсуется действующий на тот момент размер фиксированной выплаты. Например, в наступающем году он составит 5686,25 рубля.

Глава Пенсионного фонда отметил, что если вышедший на пенсию россиянин решит продолжить трудовую деятельность, то проведенная ему индексация отмене не подлежит.

Ранее 5-tv.ru писал о сроках выплаты пенсий за январь 2020 года. Руководство Пенсионного фонда приняло решение об авансировании выплат.

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