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Мария Захарова отреагировала на заявления МИД Польши о Второй мировой войне

, 15:18 | Василий Заика Видео 91

Официальный представитель МИД РФ отметила, что власти Варшавы на протяжении многих лет подрывали двусторонние отношения с Москвой.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с ТАСС отреагировала на заявления внешнеполитического ведомства Польши о Второй мировой войне. По ее словам, власти Варшавы на протяжении длительного времени подрывали двусторонние отношения с Москвой.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — заявила Мария Захарова.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил собравшимся, что СССР был последним европейским государством, которым был подписан пакт о ненападении.

Глава российского государства подчеркнул, что советские войска вошли в Польшу в соответствии с действующими протоколами. В тот момент власти Варшавы были не в силах контролировать вооруженные силы и ретировались бегством. По словам Владимира Путина, на тот момент «разговаривать было не с кем».

В свою очередь, польский МИД выразил обеспокоенность риторикой российского лидера и отметил, что его слова «представляют собой ложную картину событий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин напомнил о недопустимости фальсификации истории.

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