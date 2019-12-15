Год памяти и славы: Путин напомнил о недопустимости фальсификации истории

Наша общая победа и наша общая память. Таков лейтмотив встречи, которая прошла в Кремле. На заседании российского организационного комитета «Победа» говорили о подготовке к Году памяти и славы, который наступает совсем скоро. Прежде всего нужно сделать все, чтобы наполнить 2020-й, как подчеркнул президент, живым содержанием — выразительным и запоминающимся.

Нужно исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили. В каждом городе, в каждой деревне есть герои Великой Отечественной. И именно им нужно уделить самое пристальное внимание.

Причем это не разовая акция на День Победы с подарками и открытками. Это постоянная забота о тех, кто проливал свою кровь на полях сражений и ковал победу над врагом в тылу страны. Путин поручил правительству проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов. И еще одна важнейшая задача нашего поколения в сохранении памяти и исторической справедливости. К большому сожалению, на Западе не унимаются. Циничное переписывание итогов войны, повальная ложь из официальных источников и какая-то патологическая ненависть к воинам, которые в 45-м году победили фашизм.

«Недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу первого сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941-м. А тех, кто пытается спорить с такой, ни на чем реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют в „информационной войне против демократической Европы“, это цитата», — сказал Путин.

Единственный ответ на ложь — это правда. В истории не может быть выгодных или неудобных страниц. А память и гордость должны только сплотить нацию. И мы с вами должны воспитать новые поколения так, чтобы у них даже сомнений не было о тех, кто ценой своей жизни принес на нашу землю мир и процветание, и собственно благодаря кому, каждый из нас сегодня элементарно живет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» рассмотрят в приоритетном порядке.