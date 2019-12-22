«Алиш, кушай!»: фото звезды «Орла и Решки» без белья смутило фанатов

Звезда «Орла и Решки» устроила фотосессию без белья. Новые фото Алина Астровская опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре девушка позирует на фоне тропического пейзажа и хмурого затянутого тучами неба. На Алине тонкие капроновые колготы, надетые поверх серебристого боди с имитацией татуировок на рукавах. Через плотно прилегающую ткань наряда хорошо видно, что бюстгальтер Астровская надевать не стала.

Instagram @alina_astrovskaya_

На одном из снимков телеведущая позирует с поднятыми вверх руками — облегающее боди четко очерчивает не только соблазнительные формы девушки, но и выпирающие ребра. Такое проявление худобы всерьез смутило фанатов.

«Очень сильно похудели, мне одной это не нравится?»

«Надо немного пополнеть».

«Алиш, кушай! Вон ребра видны!» — тревожатся фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Астровская показала накаченный пресс.