  1. Пятый канал
  4. «Алиш, кушай!»: фото звезды «Орла и Решки» без белья смутило фанатов

«Алиш, кушай!»: фото звезды «Орла и Решки» без белья смутило фанатов

, 20:42 | Анастасия Игонина Фото 76

В то время как одна часть пользователей наслаждалась видом соблазнительных форм ведущей, вторая всерьез забеспокоилась о здоровье девушки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alina_astrovskaya_

Звезда «Орла и Решки» устроила фотосессию без белья. Новые фото Алина Астровская опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре девушка позирует на фоне тропического пейзажа и хмурого затянутого тучами неба. На Алине тонкие капроновые колготы, надетые поверх серебристого боди с имитацией татуировок на рукавах. Через плотно прилегающую ткань наряда хорошо видно, что бюстгальтер Астровская надевать не стала.

Instagram @alina_astrovskaya_

На одном из снимков телеведущая позирует с поднятыми вверх руками — облегающее боди четко очерчивает не только соблазнительные формы девушки, но и выпирающие ребра. Такое проявление худобы всерьез смутило фанатов.

«Очень сильно похудели, мне одной это не нравится?»

«Надо немного пополнеть».

«Алиш, кушай! Вон ребра видны!» — тревожатся фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Астровская показала накаченный пресс.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Как задобрить Белую Металлическую Крысу в новогоднее застолье

Последние новости

21:10
«Котики»: новогоднее фото с детьми Безрукова заставило фанатов растаять
20:56
Батрутдинов провел ночь с участницей «Плана Б»
20:42
«Алиш, кушай!»: фото звезды «Орла и Решки» без белья смутило фанатов
20:31
Как задобрить Белую Металлическую Крысу в новогоднее застолье
20:23
Походка как Майбах: Певец-стритрейсер перегородил Новый Арбат для съемок клипа
20:16
«Болгарская Барби» 17 раз увеличила губы, мечтая о рекорде — фото результата

Сейчас читают

«Спасибо за грязь!»: Дана Борисова набросилась на 12-летнюю дочь в сети
«Лучшая эрекция в микрорайоне»: как сделать секс в новогоднюю ночь идеальным?
Лиза Галкина очаровала поклонников «мышиным» танцем — видео

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]