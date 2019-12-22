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  4. Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей

, 18:56 | Светлана Александрова Видео 54

Украшение из сапфиров и бриллиантов, изготовленное в самом начале XX века, народная артистка СССР называла «Мои серьги». Всего на аукцион выставлено более 60 драгоценностей легендарной певицы.

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Фото, видео: Аукционный Дом "12й стул"

Любимые серьги легендарной советской певицы Людмилы Зыкиной проданы на аукционе за 2,3 миллиона рублей при стартовой цене в один миллион. Украшение из сапфиров и бриллиантов, изготовленное в 1908 году, народная артистка СССР называла «Мои серьги». В них Зыкину можно увидеть как на ранних фотографиях, так и на более поздних снимках с концертов и на изображениях с пластинок. На памятнике, который установлен на могиле артистки на Новодевичьем кладбище, она тоже изображена именно в этих серьгах.

Как сообщили в аукционном доме «12-й стул», который проводит торги, за 1,2 миллиона рублей продано также колье, по семейному преданию, подаренное Людмиле Георгиевне бывшим в то время первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана Гейдаром Алиевым (ставшим позже президентом Азербайджана).

Всего на торги выставлено более 60 предметов, принадлежавших Людмиле Зыкиной. Помимо украшений, это пластинки, некоторые личные вещи, а также бусы из бисера, которые певица сделала сама. Часть средств, вырученных от их продажи, предполагается потратить на увековечение памяти певицы, скончавшейся в 2009 году в возрасте 80 лет.

«На самом деле это не просто продажа драгоценностей, это мемориальные торги. Мемориальные торги — это возможность для большого количества людей, музеев, институтов приобщиться через приобретение предметов к нашим героям. А нашим героем сегодня является Людмила Зыкина», — рассказал эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о битвах за наследство, разыгравшихся между племянниками Людмилы Зыкиной после ее смерти.

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