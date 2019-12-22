««Вторая Волочкова»: поклонники изумились шпагату Светланы Ходченковой

Шпагат Светланы Ходченковой не оставил равнодушными ее подписчиков в Instagram. На своей странице актриса выложила снимок, где предстала в узком черном платье и кирзовых сапогах. При этом актриса стоит на одной ноге, вторую она подняла высоко вверх, демонстрируя натренированные мышцы и отличную растяжку. Образ Ходченковой дополняют взъерошенные кудрявые волосы и минимум макияжа.

Многие фанаты не знали о таких способностях любимой артистки. Некоторые пользователи в комментариях усомнились, что кадр сделан без фотошопа.

Instagram @svetlana_khodchenkova

«Света! Я знаю, где ты этому научилась!» — написала в ответ на публикацию коллега Ходченковой, актриса Светлана Устинова. Автор поста прислала ей подмигивающий смайлик и не раскрыла секрет.

Отдельные подписчики пошутили над имиджем звезды в сочетании с хореографическими навыками. Но большинство фолловеров похвалило любимицу за пластику и оригинальность.

«Добро пожаловать в Кремлевский полк»;

«Ведьма»;

«А это точно ваша нога?»

«Ну Светка! Ты умеешь удивить!»

«Вторая Волочкова», — прокомментировали снимок пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что яркий, «наэлектризованный» образ Ходченковой ошарашил поклонников.