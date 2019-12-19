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«Наэлектризованный одуванчик»: яркий образ Ходченковой ошарашил поклонников

, 20:26 | Валентин Черников Фото 117

Актриса опубликовала снимок, на котором стоит в необычном одеянии со вздыбленными волосами.

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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova

Сюрреалистичный образ Светланы Ходченковой ошарашил ее поклонников в Instagram. Актриса выложила снимок, на котором ее тело покрывает черная длинная ткань. Необычный наряд дополняет экстремальная прическа. Волосы артистки вздыблены, как бывает с киногероями после сильного удара током.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Как уточняет журнал «СтарХит», 36-летняя Ходченкова — олицетворение женственности и элегантности — редко экспериментирует с внешним видом. Тем неожиданнее стало такое появление звезды перед фанатами. Многие из них оценили смелое фото Светланы как акт искусства. Но нашлись и те, кто отнесся к увиденному с юмором.

«Устанавливаете связь с космосом?»

«Света увидела что-то такое, что аж волосы дыбом встали»;

«Какой-то наэлектризованный одуванчик получился», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова в откровенном платье «взорвала» сеть.

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