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Автобус с пассажирами перевернулся на Камчатке

, 1:20 | Марина Неруцких Срочная новость 84

ДТП произошло в Елизовском районе на трассе между населенными пунктами Раздольный и Коряки.

Автобус, перевозивший 21 пассажира, перевернулся на Камчатке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, ДТП произошло на участке дороги между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатки. Известно, что транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

«По предварительным данным, в аварии пострадал один человек, он получил травму средней степени тяжести. Всего в автобусе находился 21 пассажир. Детали происшествия сейчас выясняются, на месте работают спасательные службы и инспекторы ГИБДД», — цитирует агентство сообщение правительства края.

К месту ДТП было доставлено горячее питье и средства обогрева пассажиров. Других подробностей не приводится.

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