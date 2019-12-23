Автобус с пассажирами перевернулся на Камчатке

Автобус, перевозивший 21 пассажира, перевернулся на Камчатке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, ДТП произошло на участке дороги между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатки. Известно, что транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

«По предварительным данным, в аварии пострадал один человек, он получил травму средней степени тяжести. Всего в автобусе находился 21 пассажир. Детали происшествия сейчас выясняются, на месте работают спасательные службы и инспекторы ГИБДД», — цитирует агентство сообщение правительства края.

К месту ДТП было доставлено горячее питье и средства обогрева пассажиров. Других подробностей не приводится.