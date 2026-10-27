Лунная золотая лихорадка: за какие ресурсы страны будут бороться в космосе

Лунные богатства могут запустить новую космическую гонку

27 октября 1961 года США провели первое успешное испытание ракеты Saturn I, которая стала важным этапом подготовки к полетам человека на Луну. Тогда за право первыми покорить спутник Земли соперничали СССР и США. Сегодня космическая гонка приобретает новый смысл: ученые изучают запасы воды и потенциальные энергетические ресурсы Луны, а страны планируют новые экспедиции. Историк космонавтики Павел Шубинский в эксклюзивном интервью 5-tv.ru во время открытия фотовыставки в ТАСС рассказал, почему спутник кажется плоским, что скрывается на его полюсах и почему борьба за лунные богатства может обостриться.

Как СССР и США делили космос

www.globallookpress.com/ NASA

В 1950-х годах освоение космоса стало одним из направлений соперничества Советского Союза и Соединенных Штатов. Каждое технологическое достижение демонстрировало возможности государства и становилось аргументом в противостоянии двух держав.

Первый серьезный успех достался СССР: 4 октября 1957 года на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1». В 1959 году советская автоматическая станция «Луна-2» впервые достигла поверхности Луны, а «Луна-3» передала первые снимки ее обратной стороны.

Фотохроника ТАСС

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полет человека в космос. Это стало еще одним крупным достижением советской космической программы. США, в свою очередь, ускорили подготовку пилотируемых полетов и разработку ракет, способных доставить человека к Луне.

В мае 1961 года президент США Джон Кеннеди объявил о намерении высадить американского астронавта на Луне до конца десятилетия. Для реализации этой задачи потребовались новые ракеты и масштабная программа исследований.

20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на ее поверхность. В рамках последующих экспедиций американские астронавты исследовали спутник и доставили на Землю образцы грунта.

Советская пилотируемая программа высадки на Луну не завершилась успехом, однако СССР продолжил исследовать спутник автоматическими аппаратами. Космическое соперничество постепенно уступило место другим задачам, а позднее бывшие конкуренты начали сотрудничать в международных проектах.

Теперь Луна вновь оказалась в центре внимания. Но если в середине XX века главной целью было доказать возможность отправить человека на другой небесный объект, то сегодня ученых интересует и практическая сторона освоения спутника: его ресурсы, перспективы создания баз и возможность использовать Луну для дальнейших космических экспедиций.

Почему Луна кажется плоской

www.globallookpress.com/ Jens BÃ¼ttner

Несмотря на шарообразную форму, с Земли спутник нередко выглядит как плоский диск. По словам Павла Шубинского, такое впечатление связано с особенностями рельефа и освещения.

«Если посмотреть на Луну, она выглядит плоской. То есть она не выглядит именно шаром», — объяснил историк.

Он обратил внимание на то, как мы воспринимаем объемные предметы. Когда художник изображает белый шар, он обычно затемняет его края, чтобы передать объем. Луна выглядит иначе: неровности поверхности влияют на распределение света и тени, из-за чего привычные переходы между ними могут казаться менее выраженными.

«Обычный белый шар дает полутени, и мы понимаем, что это шар. Луна — нет, она плоская», — пояснил Шубинский.

Но, конечно же, речь идет именно о зрительном впечатлении, а не о реальной форме спутника.

Историк также вспомнил рассказы космонавтов о наблюдении Луны из космоса. По его словам, один из первых космонавтов, Валерий Быковский, описывал различия между тем, как спутник выглядит с Земли и при наблюдении из космического корабля.

Позднее Шубинский обсуждал этот вопрос с космонавтами, работавшими на Международной космической станции. По его словам, они не отмечали существенной разницы между лунным диском, видимым с орбиты, и тем, который наблюдают с поверхности Земли.

Один из возможных вариантов объяснения связан с оптикой иллюминаторов. Шубинский пересказал предположение космонавта старшего поколения о том, что стекла со временем могли повреждаться микрометеоритами и влиять на изображение.

«На том же МКС за все годы микрометеориты уже немножко испортили оптику. По сути, она сама стала искажать изображение, как атмосфера портит его нам», — рассказал историк.

Что скрывает Луна

Сегодня ученых интересует не только внешний вид спутника Земли, но и возможность использовать его ресурсы. Особое внимание уделяется полярным районам, где обнаружен водяной лед.

«На этих полюсах хорошо было показано наличие воды. На Южном полюсе ее оказалось заметно больше, чем на Северном», — рассказал Шубинский.

Вода может оказаться одним из важнейших ресурсов для будущих лунных баз. Она необходима для жизнеобеспечения экипажей, а при наличии соответствующих технологий из нее можно получать кислород и водород. Это потенциально позволит сократить объем грузов, которые придется доставлять с Земли.

Однако выбрать место для будущей базы будет непросто. По словам историка, южный полюс Луны отличается сложным рельефом и значительными перепадами высот.

«Там перепадов куда больше, чем возле Эльбруса. Там реально очень мало точек, где можно сесть», — отметил он.

Ограниченное число подходящих площадок может стать серьезной проблемой при планировании экспедиций. Для посадки аппаратов и размещения инфраструктуры нужны безопасные участки, а сложный рельеф затрудняет выбор.

По мнению Шубинского, в ближайшие годы доступ к таким районам может приобрести особое значение. Речь идет не только о научных исследованиях, но и о возможности использовать местные ресурсы для дальнейшего освоения космоса.

Гелий-3 и возможная битва за Луну

legion-media.com/ Дата 2009-09-09 кредит NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team

Еще один ресурс, который привлекает внимание ис

следователей, — гелий-3. Этот изотоп рассматривают как потенциальное топливо для перспективных термоядерных энергетических установок. Однако практическое использование вещества потребует технологий, которые пока не достигли необходимого уровня готовности.

Шубинский рассказал, что интерес к гелию-3 усилился после исследования образцов лунного грунта, доставленных на Землю в ходе американских экспедиций.

«Мы очень мало знаем о ресурсах Луны. По сути, американцы в семидесятых годах собрали камушки с поверхности и получили гелий-3, о котором до этого особо не думали», — отметил историк.

Он обратил внимание на предполагаемые запасы этого вещества на Луне. По его оценке, они могут представлять интерес для будущей энергетики. Но обнаружение ресурса само по себе не означает, что его можно добывать в промышленных масштабах: для этого потребуются оборудование, инфраструктура и экономически оправданные технологии.

Шубинский также связал перспективы использования лунных ресурсов с дальнейшим развитием космонавтики.

«Луна действительно ключ к Солнечной системе, потому что там есть энергетическое топливо, которое позволяет лететь дальше и осваивать пространство», — заявил он.

По мнению историка, интерес к ресурсам может привести к конкуренции между странами.

«Луна, конечно, никому сейчас не принадлежит, но, боюсь, битва за лунные ресурсы будет в XXI веке», — предположил Шубинский.

Луна — вечная муза художников и поэтов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Задолго до того, как человек впервые увидел обратную сторону Луны на снимках космических аппаратов, спутник Земли занимал особое место в искусстве. Его изображали на картинах, посвящали ему стихи и песни, связывали с тайнами, любовью, одиночеством и переменчивостью человеческих чувств. Лунный свет помогал художникам создавать особую атмосферу, в которой привычный мир приобретал загадочные очертания.

В 1819–1820 годах немецкий живописец Каспар Давид Фридрих написал картину «Двое, созерцающие луну». На ней две фигуры стоят перед ночным пейзажем, погруженным в полумрак. Луна здесь становится не просто частью природы, а поводом остановиться и задуматься о чем-то большем. А русский художник Исаак Левитан в картине «Сумерки. Луна» передал тишину и задумчивую красоту ночного пейзажа.

У каждого автора была своя Луна. Для одних она становилась символом недостижимого, для других — спутником одинокого человека, для третьих — источником света в темноте. При этом интерес к ней никогда не ограничивался живописью: достаточно вспомнить романтическую поэзию, музыкальные произведения и фантастическую литературу, в которой путешествие к спутнику Земли задолго до космической эры представлялось осуществимой мечтой.

Сегодня Луна продолжает вдохновлять творческих людей, хотя теперь ее можно не только воображать, но и рассматривать через телескоп, изучать по снимкам и фотографировать с высокой детализацией. Для фотографа Виктории Грей Мун это увлечение началось еще в детстве. Она росла на севере, где полярная ночь могла длиться долго, и часто наблюдала за небом.

«Самая главная муза — это, конечно, Луна», — признается Грей Мун.

В детстве она рассматривала спутник в бинокль, а затем сравнивала увиденное с изображением на лунном глобусе. Такое занятие помогало ей замечать детали и постепенно узнавать небесное тело, которое многие видят лишь как светлый диск над горизонтом.

С годами интерес не исчез. У фотографа появился телескоп, а наблюдение за Луной превратилось в привычку: Виктория следит за изменением ее оттенков, освещения и внешнего вида, старается предугадывать полнолуние. Она убеждена, что для хорошего снимка важна не только техника, но и умение внимательно смотреть.

«Надо наблюдать и насмотренность развивать», — советует она тем, кто хочет попробовать себя в лунной фотографии.

Фотограф признается, что спутник Земли каждый раз производит на нее новое впечатление. Даже знакомый лунный диск меняется в зависимости от освещения и условий наблюдения, а потому не становится скучным объектом для съемки. Свое отношение к нему фотограф описывает почти как отношение к живому существу: «Она женственная. Очень сильная энергией. Всегда разная и красивая».

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